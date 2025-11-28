Başkan Erdoğan cuma namazını Hz. Ali Camisi’nde kıldı

28 Kasım 2025, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.11.2025 14:30
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik teşkilatları için 9 bin 200 yeni aracın hizmete alım törenine katılmak üzere camiden ayrıldı.

Başkan Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Hz. Ali Camisi'ne geldi.

Burada cuma namazını kılan Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik teşkilatları için 9 bin 200 yeni aracın hizmete alım törenine katılmak üzere camiden ayrıldı.

