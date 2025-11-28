Basın İlan Kurumundan kapsamlı mevzuat düzenlemesi

Yerel ve bölgesel gazetelerin asgari satış fiyatı 5 liradan 7 liraya, yaygın gazetelerin ise 15 liradan 20 liraya çıkarıldı (AA)

GAZETELERİN ASGARİ SATIŞ FİYATI YENİDEN DÜZENLENDİ

Genel Kurul, gündeme alınan önergeyi görüşerek, yazılı basın sektöründeki maliyetleri de göz önünde bulundurup gazetelerin asgari satış fiyatlarında düzenleme yaptı.

Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliğinin 43. maddesinde belirtilen asgari satış fiyatı, yerel ve bölgesel gazeteler için 5 liradan 7 liraya, yaygın gazeteler için de 15 liradan 20 liraya yükseltildi.

Değişikliğin, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girmesi bekleniyor.

"DOĞRUDAN TRAFİK" KAVRAMI YENİDEN ELE ALINDI

Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği'nde, uygulamada tespit edilen gereklilikler ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda mevzuat düzenlemeleri hayata geçirildi. Mevzuat değişikliği hazırlık sürecinde katılımcı bir yaklaşımla Kurum paydaşlarının görüş ve önerileri çevrim içi ortamda ele alındı.

Düzenlemeler kapsamında "doğrudan trafik" kavramı yeniden değerlendirildi. Kullanıcıların çoğunlukla yayın adını arama motoruna yazarak internet haber sitelerine erişim sağladığı gözlemlendiğinden, arama motorundan doğrudan ana sayfaya gelenlerin doğrudan tekil ziyaretçi hesabına dahil edilmesi kararlaştırıldı.

ÖZGÜN HABER ÜRETİMİNİ DESTEKLEYEN DÜZENLEME

Genel Kurul, günün gerekleri doğrultusunda internet haber sitelerinde yayımlanması zorunlu olan günlük asgari haber sayılarını yeniden belirledi.

Arama motoru algoritmalarındaki değişikliklerin özgün içeriği daha görünür ve etkili kılmasıyla birlikte internet mecrasında odağın nicelikten nitelik göstergelerine, özellikle özgünlük, yerel etki ve okur etkileşiminin derinliği gibi kalite kriterlerine kaydırılması kararlaştırıldı.

Bu doğrultuda internet haber sitelerini daha fazla haber üretmeye değil, daha özgün ve etki gücü yüksek içerikler geliştirmeye yönlendirmek amacıyla günlük asgari haber sayısı şartı yarı yarıya düşürüldü.

YAYIN YERİNDE İKAMET ZORUNLULUĞUNA KISMİ ESNEKLİK

Genel Kurul'dan geçen bir diğer mevzuat değişikliği ise süreli yayınlarda istihdam edilen fikir işçilerinin ikameti ile alakalı kolaylık sağlanması oldu. Ülke genelinde satışa sunulan gazeteler ile internet haber sitelerinin birçok bölgede mahallinde haber üreten fikir işçileri bulunduğu gözetilerek, belli oranda ikamet şartı aranmamasının istihdam konusunda kolaylık sağlayacağı değerlendirildi.

Bunun yanı sıra nitelikli köşe yazılarına imkan tanımak amacıyla yazar ünvanında istihdam edilen kişilerin, başka bir alanda ticari faaliyetinin bulunmasının bu kadroda istihdam edilmesine engel teşkil etmediği yönünde düzenleme yapıldı.

BİLİM VE TEKNOLOJİ HABERCİLİĞİNE TEŞVİK

Bir başka düzenlemeyle gazete ve internet haber sitelerinin kategori ve gösterge sayılarına göre içeriklerinde yer vermeleri zorunlu olan kategoriler arasına bilim ve teknoloji de eklendi.

Değişiklikle bilimsel ve teknolojik gelişmelerin toplumla etkin bir şekilde paylaşılması, verilerin sade, doğru ve etkili biçimde kamuoyuna aktarılması, farkındalık yaratılmak suretiyle bilim ve teknoloji konusundaki uzmanlar, gazeteciler, eğitimciler ve karar alıcılar arasında köprü kurulması sağlanarak, bilim ve teknoloji haberciliğinin teşvik edilmesi amaçlandı.

ASGARİ DOĞRUDAN TEKİL ZİYARETÇİ ORANI DÜŞÜRÜLDÜ

Kullanıcı alışkanlıklarındaki değişim dikkate alınarak asgari doğrudan tekil ziyaretçi oranı yüzde 15'ten 10'a indirildi. Bu oranın, sadık okur ve marka bağlılığını ölçen kalite sinyalini koruyacağı ve güncel kullanıcı davranışlarını daha adil biçimde yansıtacağı değerlendirildi.

Ayrıca, genel kategoride bulunan internet haber siteleri için hesaplamaya dahil edilen yurt dışı trafik oranı yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkarıldı.

Bu değişikliklerin yanında kağıt fiyatlarının artışı ve satış adetlerinin topyekun düşüş eğiliminde olması sebebiyle gazetelerin satışa dair ek gösterge yüz ölçümü yeniden belirlendi. İletişimle ilgili fakülte mezunlarının haricindeki diğer fakülte mezunlarının da kadroda yer alması için kolaylık sağlandı. Alan adı değişikliği sırasında teknik olarak izlenmesi gereken yol daha açık şekilde izah edildi. Ek gösterge talebine dair prosedür ve bekleme süresi içinde bulunan yayınların 6 ay içinde ihlallerini gidermemesi halinde başvurusunun sonlandırılması konularını kapsayacak şekilde düzenlemeler yapıldı.

Yönetmelik değişiklikleri, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girecek.

Toplantıda, bir sonraki Genel Kurul'un 11-13 Şubat 2026'da gerçekleştirilmesi de kararlaştırıldı.