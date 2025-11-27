İzmir merkezli DEAŞ operasyonu: 26 şüpheli gözaltında
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütüne finansman sağlanmasının önüne geçti. İzmir merkezli 17 ilde DEAŞ’a yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir merkezli 17 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ'a finansman sağlanmasının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
İzmir merkezli 17 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 26 şüpheli yakalandı.
Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.