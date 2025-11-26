26 Kasım 2025, Çarşamba
Haberler Gündem Haberleri İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 14 şüpheli yakalandı

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 14 şüpheli yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 26.11.2025 09:15 Güncelleme: 26.11.2025 09:44
ABONE OL
İstanbul’da DEAŞ operasyonu! 14 şüpheli yakalandı

SON DAKİKA! İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt adına saldırı düzenlemek amacıyla patlayıcı madde temin eden ve aynı zamanda çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu belirlenen 14 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.

DEAŞ OPERASYONUNDA 14 ZANLI YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalarda, terör örgütü adına saldırı düzenlemek amacıyla patlayıcı temin eden ve aynı zamanda çatışma bölgeleriyle irtibatlı faaliyet yürüten şüphelilerin kimlik ve adresleri tespit edildi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda ise çok sayıda dijital materyal, ruhsatsız tabancayla 90 mermi ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör