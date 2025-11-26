Eskişehir sonrası gözler Malatya'da! Dünyanın en büyük ikinci nadir toprak elementi
Eskişehir’de dünyanın en büyük ikinci nadir toprak elementi rezervinin açıklanmasının ardından gözler Malatya’nın Kuluncak ilçesine çevrildi. Jeoloji mühendisleri Kuluncak’ta önemli miktarda nadir toprak elementi rezervi bulunduğunu söyledi. İşte detaylar...
Çin'den sonra dünyanın en büyük ikinci nadir toprak elementi rezervinin Eskişehir'de olduğunun açıklanmasının ardından gözler Malatya'ya çevrildi. Jeoloji Mühendisleri Odası Malatya İl Temsilcisi Mehmet Yunus Gülmez, Kuluncak ilçesinde önemli büyüklükte nadir toprak elementleri rezervinin bulunduğunu söyledi.
ESKİŞEHİR SONRASI GÖZLER MALATYA'DA
Batarya üretiminden akıllı telefonlara, enerji sektöründen savunma sanayisine kadar birçok alanda hayati öneme sahip olan nadir toprak elementleri dünyanın dikkatini çekiyor. Çin'den sonra dünyanın en büyük ikinci nadir toprak elementlerine sahip Eskişehir'de çalışmalar sürerken benzerleri Malatya'nın Kuluncak ilçesinde yürütülüyor.
DÜNYANIN EN BÜYÜK İKİNCİ REZERVİ ESKİŞEHİR'DE
Jeoloji Mühendisleri Odası Malatya İl Temsilcisi Mehmet Yunus Gülmez, konu hakkında yaptığı açıklamada Kuluncak'ta büyük bir nadir toprak elementi rezervinin olduğunu söyledi. Gülmez, "Nadir toprak elementleri son günlerde gündeme gelen ülkemiz ve dünya için önemli bir konu. Resmî açıklamalarda dünyanın en büyük ikinci büyük rezervinin Eskişehir'de olduğu belirtildi. Bunun haricinde şehrimizde Malatya'nın Kuluncak ilçesinde de yapılan çalışmalarda büyük bir rezerv keşfi söz konusu. Bununla ilgili net bir rezerv açıklaması yok ama yapılan çalışmalar aksinin söz konusu olmadığını gösteriyor. Bununla ilgili yapılan çalışmalar Enerji Bakanlığı bünyesinde Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından yapıldı" dedi.
KULUNCAK'TAN ALINAN ÖRNEKLER İNCELENDİ
Kuluncak bölgesinde 2020 yılında çalışma yapıldığını belirten Gülmez, "Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu bünyesinde faaliyetler burada devam etti. 2020-21-22 yıllarında arazi çalışması yapıldı. Bu arazi çalışmalarında alınan örnekler incelemeye tabi tutuldu. Bu bölgede yeniden bir arazi çalışması başlayacak" şeklinde konuştu.
ÇALIŞMALAR YENİDEN BAŞLAYACAK
Nadir toprak elementlerinin işletmesinin Malatya dışına kurulacağı yönünde açıklamada bulunan Gülmez, "Bu konuyu ilk haberleştirdiğimiz dönemde benim tek bir amacım vardı. Bir kamuoyu oluşturmak ve bu tesisi Malatya sınırları içinde yapılmasını sağlamaktı. Bürokratların, siyasilerin konuyla ilgili adım atmasını beklemekti. Ama duyumlarımız ve tahminimiz bu işletmenin Malatya sınırları içinde yapılmayacağı yönünde. Bu çalışmalar yeniden başlayacak. Kuluncak Malatya'nın bir ilçesi. Burada çok fazla yeraltı zenginliği söz konusu. Nadir toprak elementlerinin işletmesi riskli ve tabii biraz ayrıntılı. Bununla ilgili çok fazla bir teknolojiye sahip değiliz. O yüzden ilk pilot tesis Eskişehir'de kurulan tesis. Bununla ilgili ülkeler arası bakanlık seviyelerinde anlaşmalar var" dedi.
ENERJİ SEKTÖRÜNDEN SAVUNMA TEKNOLOJİSİNE...
MTA'nın 2019 faaliyet raporunda Malatya'nın Kuluncak ilçesinde yer alan madenlerin belirtildiğini ifade eden Gülmez, "Bunlar mahrem bilgiler değil. 7 tane nadir toprak elementi var. Hepsi birbirinden önemli değil. Bu arz-talep meselesi. Gelecekte hangi teknolojide hangileri işe yarayacak? Bunlar önemli. Bu cevherler enerji sektöründe savunma teknolojisine kadar kullanılabilecek nitelikte özelliğe sahip. Zamanla ilerleyen teknolojiyle de daha farklı alanlarda da kullanılma müsait elementler" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Derbi biletleri satışa çıktı mı? Fenerbahçe - Galatasaray maç bileti ne kadar?
- Papa 14. Leo neden İznik’e geliyor? Birinci İznik Konsili’nin önemi ne?
- Yeşil pasaport nasıl alınır, gerekli evraklar neler? Hususi pasaport ücreti ne kadar?
- 10 bin öğretmen alımı hangi tarihte? Branş ve kadrolar için gözler MEB’de
- BİLSEM sınav başvurusu nasıl yapılır 2026? BİLSEM ön değerlendirme uygulamaları ne zaman?
- 200 bin TL avantajlı erken emeklilik! SSK, Bağ-Kur'luya altın tepside 2026 formülü
- 31 Aralık 2025 yarım gün mü, hangi güne denk geliyor? Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor?
- Türkiye’yi sis ve fırtına vurdu: Yağışlı sistem pusuda! Balkanların lapa lapa karı ne zaman gelecek?
- Alüminyum fosfin ne işe yarar? Fosfin gazı nerede var ve belirtileri neler?
- Uzmanlar açıkladı! 7 gün sosyal medyasız yaşayınca neler oluyor? Kendinizi test edin
- Jilet keskinliğinde gözler! Limonu 5 saniyede bulun: Bu testi geçebilir misiniz?
- FIBA Dünya Kupası | Türkiye-Bosna Hersek basketbol maçı ne zaman, saat kaçta?