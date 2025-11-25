25 Kasım 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.11.2025 11:00 Güncelleme: 25.11.2025 15:45
Savunma sanayine yönelik casusluk girişimi: 3 kişi gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen casusluk soruşturmasında, savunma sanayi kurumlarında görevli bazı yöneticilerin yabancı ülke görevlileriyle temas kurarak bilgi toplamaya çalıştığı tespit edildi. 25 Kasım 2025’te düzenlenen operasyonda 4 şüpheliden 3’ü gözaltına alındı, yurtdışında bulunan 1 kişi için yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen casusluk soruşturması kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ortak operasyonuyla savunma sanayine sızmaya çalışan bir yapılanma deşifre edildi.

SAVUNMA SANAYİSİNDE CASUSLUK YAPIP BİLGİ TOPLAMAYA ÇALIŞTILAR

Yapılan çalışmalarda, Türkiye'de kritik öneme sahip savunma sanayi kuruluşlarında görevli bazı yöneticilerin, kamu kurumları ve yabancı ülkelerin resmi görevlileriyle irtibata geçerek biyografik bilgi toplamaya çalıştığı belirlendi.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre soruşturma kapsamında tespit edilen 4 şüpheliye yönelik operasyon 25 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, yurtdışında olduğu belirlenen 1 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

