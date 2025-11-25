DMM'den “Büyük Marmara Depremi tatbikatı iptal edildi” iddialarına yalanlama
DMM, basın yayın organlarında yer alan “Büyük Marmara Depremi Tatbikatı’nın İçişleri Bakanlığı tarafından iptal edildiği ve hazırlıklar için harcanan milyonlarca liranın boşa gittiği” iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların asılsız olduğu vurgulandı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Büyük Marmara Depremi Tatbikatı'nın İçişleri Bakanlığı tarafından iptal edildiği ve hazırlıklar için harcanan paranın boşa gittiği iddialarını yalanladı.
Yapılan açıklamada, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Başkanlığı tarafından TAMP kapsamında görevli birimlerin müşterek çalışma yetkinliğini artırmak üzere planlı faaliyetler yürütülmekte olduğu belirtilerek, bu çerçevede 2025 yılı içerisinde 12'si bölge, 28'i yerel düzeyde olmak üzere toplam 40 tatbikatın başarıyla icra edildiği vurgulandı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında 'Büyük Marmara Depremi Tatbikatı, İçişleri Bakanlığı tarafından iptal edildi ve hazırlıklar için harcanan milyonlarca lira boşa gitti' şeklinde dolaşıma sokulan iddialar asılsız olup, dezenformasyon niteliği taşımaktadır. AFAD Başkanlığı tarafından TAMP kapsamında görevli birimlerin müşterek çalışma yetkinliğini artırmak üzere planlı faaliyetler yürütülmekte olup, bu çerçevede 2025 yılı içerisinde 12'si bölge, 28'i yerel düzeyde olmak üzere toplam 40 tatbikat başarıyla icra edilmiştir. 26 Kasım 2025 tarihinde Marmara Bölgesi'nde yapılması planlanan 'Ulusal Afet Tatbikatı'nın paydaş kurumlarla yapılan istişareler sonucu ileri bir tarihte yapılması kararlaştırılmıştır. Tatbikatın planlama sürecindeki çalışmalar için de herhangi bir harcama veya satın alma işlemi gerçekleştirilmemiştir. Kamuoyunun manipülatif içeriklere itibar etmemesi, yalnızca resmi kurumlarca yapılan açıklamaları esas alması önem arz etmektedir."
İşte o haberler:
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Pegasus’tan 1 euro’luk rota! İstanbul-Ljubljana uçuşları başlıyor: Şartları neler?
- Ne süt ne yoğurt! O besin her yaşta kemik sağlığını koruyor
- Kuzey ışıklarını hiç böyle görmediniz! NASA’dan büyüleyici uzay manzaraları
- Sıradan görünüyor ama etkisi büyük! Düzenli yapmak beyni sandığınızdan çok etkiliyor
- Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm ne zaman? Bu akşam var mı yok mu?
- UEFA Şampiyonlar Ligi: Chelsea-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Çamaşır uzmanından tasarruflu yıkama sırları: En sık yapılan hatalar
- Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler…
- 27 Kasım A101 Aldın Aldın kataloğu: Bu hafta raflarda hangi indirimler var?
- 2025 ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM resmi takvimi
- 25 Kasım dünya ne günü? Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nasıl ilan edildi?
- X Twitter konum gizleme nasıl yapılır? Yeni özellik ayarlardan değişiyor