Bakan Bayraktar duyurdu: Yenilenebilir enerjide 400 milyon dolarlık yatırım müjdesi

Bayraktar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının düzenlediği YEKA GES-2025 yarışmaları sonrasında basın açıklaması yaptı.

650 megavatlık kapasite için 8 yarışma yapıldığını belirten Bayraktar, 8 projeye 77 teklif geldiğini söyledi.

Bayraktar, Türkiye'nin rüzgar, güneş, jeotermal ve diğer alanlardaki potansiyelini hayata geçirmek için farklı yöntem ve iş modellerini çalıştıklarını dile getirerek, "Bu anlamda Türkiye hem öz tüketim amaçlı, özellikle sanayicilerimizin kendi yatırımlarını gerçekleştirebilmeleri, batarya projeleriyle Türkiye'nin enerji arz güvenliğine katkı yapabilmek için farklı yöntemleri ortaya koyduk. Her yıl en az 2 bin megavatlık yarışmalarla yenilenebilir enerjiyi yeni kapasiteye katmak için çalışıyoruz. Bu yıl ocak ve şubatta yaklaşık 2 bin megavatlık rüzgar ve güneş yarışmalarını yine burada gerçekleştirmiştik. Burada çok rekabetçi bir şekilde bu yarışmalar oldu." diye konuştu.

2025 yarışmalarının bugün itibarıyla GES ile başladığını belirten Bayraktar, şöyle devam etti:

"Aralıkta yapılacak rüzgar enerjisi yarışmalarıyla süreci tamamlamış olacağız ve yaklaşık 4 bin megavata yakın yeni kapasitenin ihalesini gerçekleştirmiş olacağız. Bugün gerçekleştirilen 650 megavatlık kapasite yaklaşık 400 milyon dolarlık bir yatırım demek. Bu yatırımların sonucunda da yaklaşık 500 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek yenilenebilir güneş projeleri hayata geçmiş olacak. Yine bu proje ve yapılacak diğer YEKA projeleri kapsamında yaklaşık 800 bin tonluk karbon emisyonu azaltmamız söz konusu olabilecek."