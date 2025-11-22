22 Kasım 2025, Cumartesi
Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'tan vurgun parasıyla 1 milyon dolarlık yüzük!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.11.2025 07:17
Yolsuzluktan tutuklu eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın sürdüğü saltanat hayatının detayları dudak uçuklatıyor. Akpolat’ın özel kalem müdürü Emirhan Akçadağ ifadesinde, Akpolat'ın 2024'te ikinci evliliğini yaptığı Yeşim Yankılıç'a taktığı pırlanta yüzüğü 1 milyon dolara İngiltere'den aldığını söyledi. Akçadağ, "Akpolat'ın akrabaları ve kendisi için yaptığı 58 milyon liralık masraf da rüşvetlerle ödendi" dedi.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütünün soruşturma aşamasında itirafçı olan Rıza Akpolat'ın özel kalem müdürü Emirhan Akçadağ'ın ifadesinde yeni detaylara ulaşıldı.

Tüm masraflarını rüşvet paralarıyla karşılayan Rıza Akpolat'ın sosyal, halkçı siyaset imajının aksine İngiltere'den 1 milyon dolar değerindeki pırlanta yüzük getirttiği ortaya çıktı. Rıza Akpolat'ın özel kalem müdür Emirhan Akçadağ savcılığa ifade vererek itirafçı olmuştu.

İFADESİ GÜNDEM OLDU
Sabah'ın haberine göre Akçadağ'ın 26 Temmuz'da verdiği ifadesi yeniden gündeme geldi. Özel kalem müdürlüğü yaptığı dönemde kayıtdışı harcamaların listesini tuttuğu, Akpolat'ın akrabaları, çevresi ve kendisi için harcadığı masrafların 58 milyon lira olduğunu, bu paraların belediyeden toplanan rüşvet parası olduğu söyledi.

Akçadağ, "Çağdaş Yılmaz 2019 yılından beri Selçuk Yılmaz isimli meclis üyesi aracılığıyla sisteme dahil edildi. Tüm yurtdışı gezilerinde Çağdaş vardır. İngiltere'de düğün öncesi Çağdaş'ın bağlantılarıyla 1 milyon dolar değerindeki pırlanta yüzük İngiltere'den satın aldırdı. Rıza'nın yeğeni yüzüğü getirdi. Para gönderen Çağdaş'tır" dedi.

Rıza Akpolat'ın belediye başkan yardımcılarının odasına ses kayıt cihazı yerleştirdiği, tutuklandıktan sonra iki aylık çöp toplama ihalesinin Aziz İhsan Aktaş'a verilmesi için cezaevinden talimat verdiğini söyleyen Akçadağ, bu talimata uymadıklarını söyledi.

