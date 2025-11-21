Yasadışı bahis soruşturmasında yeni dalga! 4’ü hakem 32 kişi tutuklandı

FOTOĞRAF: İHA

37 MİLYAR 645 MİLYON LİRALIK HESAP HAREKETİ

Ayrıca 'Hawala sistemi' olarak bilinen yöntemle Mersin'deki bir kuyumcu aracılığıyla kayıt dışı para transferi yapıldığı da belirlendi. Bugüne kadar şüphelilerin işlediği suçlardan yaklaşık 3 milyar 700 milyon TL para transferi yaptıkları, toplam 37 milyar 645 milyon liralık hesap hareketi olduğu ortaya çıkarıldı. Öteyandan yapılan incelemede şüpheliler arasında yer alan 4 klasman hakeminin hesaplarına 1 milyon 300 bin TL giriş olduğu, 2020-2025 yılları arasında ise toplam 85 milyon 919 bin 678 TL işlem hacmi oluşturdukları tespit edildi.