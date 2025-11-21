Şişli’de 25 kişi zehirlenme şikayetiyle hastaneye başvurdu! İş yeri mühürlendi

21 Kasım 2025, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 21.11.2025 19:32 Güncelleme: 21.11.2025 22:23
Türkiye'de ardı ardına gelen zehirlenme vakaları gündem olurken bu seferde kötü haber Şişli'den geldi. İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, Şişli'de bir işletmede yemek yiyen 25 kişinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurduğunu, bu kişilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi. Olay sonrası harekete geçen zabıta ekipleri iş yerini mühürlerken, yemeklerden de numuneler alındığı belirtildi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, Şişli'de 25 kişinin gıda zehirlenmesi şikayetiyle hastaneye başvurduğunu duyurdu.

Güner, Sosyal hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'un Şişli ilçesinde bir işletmede yemek yiyen bazı vatandaşlarımız, gıda zehirlenmesi şüphesiyle çevredeki hastanelere başvurmuştur. Olayla ilgili olarak toplam 25 kişi sağlık kuruluşlarına müracaat etmiştir. Başvuruda bulunan vatandaşlarımızın genel sağlık durumları iyi olup, gerekli tıbbi değerlendirme ve tedavileri yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ

Şişli'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 25 kişinin yemek yediği iş yeri zabıta ekiplerince mühürlendi.

Şişli Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı ekipleri, Esentepe Mahallesi'nde bir restoranda yemek yiyen 25 kişinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurması üzerine harekete geçti.

GIDA ÜRÜNLERİNDEN NUMUNELER ALDI

İş yerine gelerek incelemede bulunan ekipler, gıda ürünlerinden numuneler aldı, ardından zabıta ekipleri iş yerini mühürledi.

