Şişli'de 25 kişi zehirlenme şikayetiyle hastaneye başvurdu! İş yeri mühürlendi
Türkiye'de ardı ardına gelen zehirlenme vakaları gündem olurken bu seferde kötü haber Şişli'den geldi. İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, Şişli'de bir işletmede yemek yiyen 25 kişinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurduğunu, bu kişilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi. Olay sonrası harekete geçen zabıta ekipleri iş yerini mühürlerken, yemeklerden de numuneler alındığı belirtildi.
İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, Şişli'de 25 kişinin gıda zehirlenmesi şikayetiyle hastaneye başvurduğunu duyurdu.
Güner, Sosyal hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'un Şişli ilçesinde bir işletmede yemek yiyen bazı vatandaşlarımız, gıda zehirlenmesi şüphesiyle çevredeki hastanelere başvurmuştur. Olayla ilgili olarak toplam 25 kişi sağlık kuruluşlarına müracaat etmiştir. Başvuruda bulunan vatandaşlarımızın genel sağlık durumları iyi olup, gerekli tıbbi değerlendirme ve tedavileri yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.
İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ
Şişli'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 25 kişinin yemek yediği iş yeri zabıta ekiplerince mühürlendi.
Şişli Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı ekipleri, Esentepe Mahallesi'nde bir restoranda yemek yiyen 25 kişinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurması üzerine harekete geçti.
GIDA ÜRÜNLERİNDEN NUMUNELER ALDI
İş yerine gelerek incelemede bulunan ekipler, gıda ürünlerinden numuneler aldı, ardından zabıta ekipleri iş yerini mühürledi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Taşacak Bu Deniz Emine kim? Seda Soysal kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Masum görünüyor ama değil! Çay severlerin farkında olmadan yaptığı 7 hata
- Bu hafta sonu sınav var mı? 22-23 Kasım’da hangi sınavlar var, saat kaçta?
- X çöktü mü, neden açılmıyor? Sorun düzeldi mi?
- Taşacak Bu Deniz’in Hicran’ı Burcu Cavrar kimdir, kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?
- Şimdiye kadarki en kokulu sağlık sırrı! O basit sebze ağzı nasıl temizliyor?
- Süper Lig’de 13. hafta: Beşiktaş-Samsunspor maçı ne zaman, hangi kanalda?
- Mersin su kesintisi sorgulama: 21 Kasım Mersin’de su kesintisi ne zaman bitecek?
- Miss Universe Türkiye adayı Ceren Arslan elendi! Demet Akalın’dan jüriye bomba gönderme: "Gözlük yollayın"
- Süper Kupa takvimi: Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, nerede oynanacak?
- 2026 MotoGP Dünya Şampiyonası: Toprak Razgatlıoğlu’nun yarışı ne zaman?
- Cildi olduğundan yaşlı gösteriyor! Doğru sandığınız 7 yanlış cilt bakımı alışkanlığı