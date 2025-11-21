Şişli’de 25 kişi zehirlenme şikayetiyle hastaneye başvurdu! İş yeri mühürlendi

(fotoğraf - x platformu - ekran görüntüsü)

Güner, Sosyal hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'un Şişli ilçesinde bir işletmede yemek yiyen bazı vatandaşlarımız, gıda zehirlenmesi şüphesiyle çevredeki hastanelere başvurmuştur. Olayla ilgili olarak toplam 25 kişi sağlık kuruluşlarına müracaat etmiştir. Başvuruda bulunan vatandaşlarımızın genel sağlık durumları iyi olup, gerekli tıbbi değerlendirme ve tedavileri yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ

Şişli'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 25 kişinin yemek yediği iş yeri zabıta ekiplerince mühürlendi.

Şişli Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı ekipleri, Esentepe Mahallesi'nde bir restoranda yemek yiyen 25 kişinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurması üzerine harekete geçti.

GIDA ÜRÜNLERİNDEN NUMUNELER ALDI

İş yerine gelerek incelemede bulunan ekipler, gıda ürünlerinden numuneler aldı, ardından zabıta ekipleri iş yerini mühürledi.