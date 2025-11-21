21 Kasım 2025, Cuma
Pakistan'da tutkal fabrikasında patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Pakistan'da tutkal fabrikasında patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 21.11.2025 18:33
Pakistan’da tutkal fabrikasında patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Pakistan'da tutkal fabrikasında gaz sızıntısı sonucu meydana gelen patlama büyük faciaya neden oldu. Olayda, 18 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Faisalabad kentinde yer alan bir tutkal fabrikasında gaz sızıntısı sonucu meydana gelen patlamada 18 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Patlamanın şiddetiyle fabrikanın çöktüğü, çevredeki binaların da ağır hasar gördüğü kaydedildi.

Polisin olayla ilgili olarak fabrika müdürünü gözaltına aldığı, patlamanın ardından kaçan fabrika sahibini de yakalamak için çalışma başlattığı aktarıldı.

