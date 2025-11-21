Davete icabet! Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung Türkiye’ye geliyor | İşte ele alınacak konular...

21 Kasım 2025, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.11.2025 18:55 Güncelleme: 21.11.2025 19:09
Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle 24-25 Kasım 2025 tarihlerinde Türkiye’ye gelecek. İşte ele alınacak konular...

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 24-25 Kasım 2025 tarihlerinde Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

İŞTE ELE ALINACAK KONULAR..
Bu kapsamda 24 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek olup, enerji, savunma sanayii, ulaştırma, altyapı, yüksek teknoloji, kültür ve turizm alanlarında iş birliğini daha da geliştirecek adımların ele alınması öngörülüyor.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran şu ifadelere yer verdi: "Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Lee Jae-myung, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 24-25 Kasım 2025 tarihlerinde Türkiye'ye devlet ziyareti gerçekleştirecektir.

Stratejik ortağımız Kore Cumhuriyeti'nden Devlet Başkanı düzeyinde gerçekleştirilecek olan bu ziyaret, ülkelerimiz arasında Kore Savaşı'ndan bu yana tesis edilen güçlü bağlar ve dostluk temelli münasebetlerin daha da geliştirilmesine vesile olacaktır.

24 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek olup, enerji, savunma sanayii, ulaştırma, altyapı, yüksek teknoloji, kültür ve turizm alanlarında iş birliğini daha da geliştirecek adımların ele alınması öngörülmektedir.

Ziyaret çerçevesinde ayrıca, güncel bölgesel ve küresel meselelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulması ve ikili iş birliğimizin ahdi zeminini güçlendirecek muhtelif belgelerin imzalanması planlanmaktadır."

