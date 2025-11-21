CHP’li vekillerin planı suya düştü! Milyarlık tezgahı esnaf bozdu

CHP'li eski milletvekili Barış Yarkadaş

"ATATÜRK'ÜN ARKASINA SIĞINIP ÇİRKEFLİK YAPIYORLAR"

CHP'li eski milletvekili Barış Yarkadaş, "CHP'li bir grup milletvekili, onlardan biri de bir genel başkan yardımcısı Bostanlı'daki bu pazara çökmek istiyorlar. Ya kardeşim tüccar mısınız, siyasetçi misiniz? CHP sizin şirketiniz mi? Atatürk'ün arkasına sığınıp her türlü çirkefliği yapabileceğinizi mi zannediyorsunuz? Böyle rezillik olur mu? Özgür Özel sen bunları görmüyor musun?" ifadelerini kullandı.