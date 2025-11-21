CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali davası ertelendi!

8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen ve Özgür Çelik'in İl Başkanı olarak seçildiği CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde 'İrade fesatı haller' ve 'Suç kapsamlı eylemler' bulunduğu iddiasıyla, CHP İstanbul İl Delegesi Özlem Erkan tarafından 14 Ağustos'ta İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne 'Kongrenin iptali' talebiyle dava açıldı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi 2 Eylül'deki ara kararıyla, CHP 38. Olağan İstanbul Kongresi'nde İl Başkanı olarak seçilen Özgür Çelik'in yine aynı kongrede seçilen İl Yönetim Kurulu'nun ve İl Disiplin Kurulu'nun 'Tedbiren görevden uzaklaştırılmasına' karar verdi. Aynı ara kararda Gürsel Tekin ile birlikte 5 ismin geçici kurul olarak CHP İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmelerine karar verildi. CHP'nin 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin ihtiyati tedbir içeren 2 Eylül 2025 tarihli ara kararlarına ilişkin yaptığı itirazlar değerlendirildi. Mahkeme, CHP'nin 'İhtiyati tedbir' kararına ilişkin tüm itirazların duruşmalı olarak görülmesine hükmetti. CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde İl Başkanı seçilen Özgür Çelik, İl Yönetimi ve İl Disiplin Kurulu hakkında 'Tedbiren görevden uzaklaştırma' kararı veren İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki davanın üçüncü duruşması görüldü.

Davacı Özlem Erkan'ın avukatı Cevahir Kılıç, "Davalı tarafların itirazlarının reddini talep ediyoruz. Davanın esasına geçilmesini istiyoruz" dedi.

CHP'nin avukatı Çağlar Çağlayan, "Mahkemenin davaya bakmak için yetkisiz olduğunu, davacı bakımından aktif husumet ehliyeti bulunmadığını, kongrenin iptali davasını açabilmek için tüzükte belirtilen parti içi itiraz yollarının kullanılmadığını belirtmiş hem tedbir bakımından hem de davanın esası bakımından reddini talep etmiştik. Gelinen süreçte aynı konuda açılmış tüm davalar hem tedbir yönünden hem de esas yönünden reddedilmiş durumdadır. Haliyle, aynı konuda açılmış daha önceki davalarda ret kararının bulunduğunun da gözetilmesi hukuk güvenliği ilkesinin gereğidir. Bu çerçevede davanın reddini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Özlem Erkan'ın avukatı Cevahir Kılıç, İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' ve 'Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü' soruşturması kapsamında iddianamede yer alan iddiaların dosyaya katkı sağlayacağını belirterek incelenmesini talep etti. Mahkeme bu talebi daha sonra değerlendirmeye karar verdi:

DURUŞMA ERTLENDİ

Mahkeme kararında, yetki iddiasını reddetti, CHP Genel Başkanlığının haricindeki davalıların dosyalardan tefrikine, il seçim kuruluna yazı yazılarak seçimlere ilişkin belgelerin istenmesine, çağrı heyetine dönüş yapmayan bankalara müzakere yazılmasına, birleştirme talep edilen dosya istinaf incelemesinde olduğundan bu konudaki istinaf süreci bittikten sonra değerlendirilmesine ve daha önce verilmiş ara karar hakkında celse arasında yeniden inceleme yapılmasına karar verdi. Duruşma 27 Şubat 2026 tarihine ertelendi.