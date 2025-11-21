Bakan Uraloğlu tarihi duyurdu! Bursa’ya hızlı tren geliyor

"6 AÇIKLIKLI FARKLI SEVİYELİ KÖPRÜLÜ KAVŞAK OLARAK TASARLADIK"

Açılışını yaptıkları İnegöl Giriş Kavşağı'nın da bu ihtiyaç için hayata geçtiğini dile getiren Bakan Uraloğlu, "Bu kavşağımızı; 152 metre uzunluğunda, 6 açıklıklı farklı seviyeli bir köprülü kavşak olarak tasarladık. Bağlantı yollarıyla birlikte toplam 1,1 kilometre uzunluğundaki projemiz, Bursa-İnegöl-Eskişehir Devlet Yolu'nun en kritik noktasında yükseldi. Bakın, İnegöl'ümüzün girişinde her gün ortalama yaklaşık 60 bin araç geçiş yapıyor ve bunların neredeyse 5'te biri ağır tonajlı taşıtlar. İşte tam bu yoğunlukta, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini en üst seviyede tutmak, aynı zamanda İnegöl mobilyasını dünyaya ulaştıran tırlarımızı, kamyonlarımızı kesintisiz akışa kavuşturmak için bu kavşağı inşa ettik." dedi.

"YILLIK 1 MİLYAR 250 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLAYACAĞIZ"

İnegöl Giriş Kavşağı sayesinde artık şehir merkezine giriş-çıkış yapan araçlarla, transit geçen ağır taşıtların birbirinden tamamen ayrıldığına dikkati çeken Bakan Uraloğlu, "Trafik yoğunluğunu azaltarak daha akıcı bir trafik akışı sağladık. Böylece zamandan yıllık 1 milyar 200 milyon lira, akaryakıttan 50 milyon lira olmak üzere toplam yıllık 1 milyar 250 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da yıllık 308 ton azaltarak hem doğamızı koruyacak hem de temiz bir gelecek için önemli bir adım atmış olacağız." şeklinde konuştu.

"106 KİLOMETRELİK GÜZERGAHTA SİNYALİZE KAVŞAK KALMADI"

Söz konusu kavşakla birlikte, Bursa Turanköy Kavşağı'ndan Eskişehir il sınırına kadar uzanan tam 106 kilometrelik güzergahta da artık tek bir sinyalize kavşak kalmadığını dile getiren Uraloğlu, "106 kilometrelik bu hat, tamamen yüksek standartlı, hızlı, konforlu ve kesintisiz bir yol haline geldi. İnegöl'ümüzün sanayicisi, çiftçisi, esnafı artık ürünlerini daha hızlı, daha güvenli ve daha ekonomik şekilde limanlara, iç piyasaya ve ihracat kapılarına ulaştırabilecek. Bu yol, aynı zamanda Ankara'dan, İç Anadolu'dan, Doğu'dan gelen misafirlerimizi, turistlerimizi, iş insanlarımızı İnegöl'ümüze ve Yeşil Bursa'mıza kesintisiz bir şekilde bağlayacak. Hayırlı uğurlu olsun."

Uraloğlu, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Biz size 'Üretin, büyüyün, ihracat rekorları kırın' diyoruz. Siz de bunu fazlasıyla yapıyorsunuz çok şükür. Biz de sözümüzü tutuyoruz: 'Siz üretmeye devam edin, biz yolunuzu açmaya devam edeceğiz.' İnegöl Giriş Kavşağı işte bu sözün, bu ahdin yeni bir nişanesidir. Bu duygu ve düşüncelerle İnegöl Giriş Kavşağı'mızın başta İnegöllü hemşerilerimiz olmak üzere tüm Bursa'mıza, bölgemize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."