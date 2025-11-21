Ankara’da Mansur Yavaş yönetiminden yeni skandal

Sayıştay'ın 2024 raporu, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) Mansur Yavaş yönetimindeki Hıdırlıktepe Rekreasyon Alanı ve 100. Yıl Şükran Anıtı projelerindeki usulsüzlükleri ortaya koydu. Raporda, yüz milyonlarca liralık projelerin ihalesiz şekilde ABB iştiraki PORTAŞ'a verildiği, 6306 sayılı kentsel dönüşüm yasasının ise kılıf olarak kullanıldığı tespit edildi.

Rapora göre projedeki fiyatlar da ciddi biçimde şişirilmiş durumda. Örneğin, kaya kazma işinde resmi fiyatın %38 üzerinde ödeme yapılmış, granit bordür döşeme işinde ise fiyatlar 4 katına çıkarılmıştı. Sadece bu iki iş kaleminde ABB'ye fazladan 48 milyon lirayı aşkın maliyet yüklenmiş olduğu hesaplandı.

2 MİLYAR LİRA HARCANDI

Proje kapsamında Altındağ Hıdırlıktepe'de yükselen 65 metrelik iki kuleye 2 milyar lirayı aşkın harcama yapıldığı ancak iki yıldır projenin tamamlanamadığı belirlendi. Sayıştay, ABB'nin sosyal medyada animasyonlarla projeyi "tamamlanmış" gibi göstermeye çalıştığını da rapora yansıttı.

Sayıştay, raporunda 6306 sayılı Kanun'un yalnızca afet riski altındaki alanlar için uygulanabileceğine dikkat çekerek, Hıdırlıktepe projelerinin bu kapsam dışında olduğunu vurguladı. Kanuna aykırı şekilde ihalesiz verilen projeler ve şişirilen maliyetler, belediye bütçesine milyonlarca liralık gereksiz yük bindirdi.

ABB yönetimi, Hıdırlıktepe projeleriyle ilgili daha önce de sık sık eleştirilmiş, "bitmeyen proje" olarak gündemde yer almıştı. Sayıştay raporlarıyla birlikte, projelerdeki usulsüzlüklerin boyutu resmen kayıt altına alınmış oldu.