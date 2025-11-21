21 Kasım 2025, Cuma
Haberler Gündem Haberleri 25 kişi hastaneye başvurdu! Bir zehirlenme vakası da Şişli'den geldi

25 kişi hastaneye başvurdu! Bir zehirlenme vakası da Şişli'den geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 21.11.2025 19:32 Güncelleme: 21.11.2025 20:06
ABONE OL
25 kişi hastaneye başvurdu! Bir zehirlenme vakası da Şişli’den geldi

Türkiye'de artdı ardına gelen zehirlenme vakaları gündem olurken bu seferde kötü haber Şişli'den geldi. İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, Şişli'de bir işletmede yemek yiyen 25 kişinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurduğunu, bu kişilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, Şişli'de 25 kişinin gıda zehirlenmesi şikayetiyle hastaneye başvurduğunu duyurdu.

(fotoğraf - x platformu - ekran görüntüsü)(fotoğraf - x platformu - ekran görüntüsü)

Güner, Sosyal hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'un Şişli ilçesinde bir işletmede yemek yiyen bazı vatandaşlarımız, gıda zehirlenmesi şüphesiyle çevredeki hastanelere başvurmuştur. Olayla ilgili olarak toplam 25 kişi sağlık kuruluşlarına müracaat etmiştir. Başvuruda bulunan vatandaşlarımızın genel sağlık durumları iyi olup, gerekli tıbbi değerlendirme ve tedavileri yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
25 kişi hastaneye başvurdu! Bir zehirlenme vakası da Şişli’den geldi 25 kişi hastaneye başvurdu! Bir zehirlenme vakası da Şişli’den geldi 25 kişi hastaneye başvurdu! Bir zehirlenme vakası da Şişli’den geldi
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör