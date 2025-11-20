Zirai ilaç kalıntısı tespit edildi! 6,1 ton mandalina imha edildi

Artvin Sarp Sınır Kapısı'nda yapılan denetimlerde Mersin'den Gürcistan'a gönderilmek istenen 6,1 ton mandalinada zirai ilaç kalıntısı tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı ürünlerin imha edildiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda gıda kontrol ekiplerinin yaptığı denetimlerde, Mersin'den Gürcistan'a ihraç edilmek istenen 6 bin 100 kilogram mandalinada zirai ilaç kalıntısı tespit edildiği, ürünlerin imha edildiği belirtildi. Açıklamada, "Uygunsuzluklar neticesinde sorumlular hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Denetimlerimizi kararlılıkla sürdürecek uygunsuzluklara asla geçit vermeyeceğiz" denildi.

