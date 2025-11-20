MSB’den haftalık bilgilendirme toplantısı: Silah bırakma ve fesih süreci takip ediliyor

7 PKK'lı terörist daha teslim oldu (AA)

TERÖRLE MÜCADELE

Aktürk, Bakanlığın, devletin bekası ve milletin huzuru için gerçekleştirdiği görev ve faaliyetlerine büyük bir gayretle devam ettiğini belirtti.

Savunma ve güvenliğin teminatı olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin de ülkenin varlığına yönelik her türlü tehdit ile tehlikeye karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayan Aktürk, şunları söyledi:

"Bu kapsamda son bir haftada 7 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, sınırlarımızda ve ötesinde arazi arama-tarama, mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş, Münbiç'te imha edilen 3 kilometre tünel ile birlikte, Suriye Harekat Alanları'nda imha edilen tünel uzunluğu 723 kilometreye ulaşmıştır."

HUDUT GÜVENLİĞİ

Aktürk, hudutların Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve etkin tedbirleriyle korunduğunu ifade etti.

Hudut güvenliğine ilişkin bilgi veren Aktürk, şunları kaydetti:

"1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 249 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8 bin 794 olmuştur. Hafta içerisinde engellenen 1685 şahısla birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 59 bin 30'a ulaşmıştır. Ayrıca keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren hudut birliklerimiz tarafından Van ve Hakkari hudut hatlarında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde toplam 260 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir."

GAZZE

Tuğamiral Aktürk, Gazze'de Barış Kurulunun tesis edilmesini ve Uluslararası İstikrar Gücü'nün görev yapmasını öngören Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının, ateşkesin kalıcı hale getirilmesine, Gazze'nin yeniden imarına ve iki devletli çözüme hizmet etmesini temenni ettiklerini bildirdi.

Aktürk, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ve güvenli şekilde ulaştırılması, bölgedeki sivillerin acil ihtiyaçlarının karşılanması ve ateşkes koşullarının muhafazasını sağlayacak her türlü uluslararası girişime desteğimizi yineleyerek, Sivil-Asker Koordinasyon Merkezi faaliyetlerinin bu doğrultuda şekillenmesi gerektiğini vurguluyoruz. Bölgesel barış ve istikrara katkı sağlayacak her yapıcı çabaya yönelik katkımız devam edecektir."