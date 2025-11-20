20 Kasım 2025, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.11.2025 13:59 Güncelleme: 20.11.2025 14:00
Bakan Fidan Marmara Bölge Milletvekilleri İstişare Toplantısı’na katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Marmara Bölge Milletvekilleri İstişare Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı'nın düzenlediği Marmara Bölge Milletvekilleri İstişare Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da yer aldı.

