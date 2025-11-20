Bakan Fidan Marmara Bölge Milletvekilleri İstişare Toplantısı’na katıldı

20 Kasım 2025, Perşembe
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2026 DUS ne zaman, hangi tarihte? Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tarihi
- Geçirgen bağırsak sendromu nedir, belirtileri nelerdir, nasıl iyileştirilir?
- Warner Bros nedir, ne zaman kuruldu? Warner Bros Kerem Aktürkoğlu'na neden dava açtı?
- 33. Dönem POMEM başvurusu ne zaman başlayacak? EGM POMEM başvuru şartları
- Yılbaşı ne zaman, 1 Ocak 2026 hangi güne denk geliyor?
- Masterchef'te dün akşam kim elendi? MasterChef’e veda eden isim belli oldu
- ÖSYM 2025 ALES 3 takvimi: Sınav günü, oturum saati ve sonuç tarihi
- 20 Kasım ne günü, anlam ve önemi nedir? Dünya Çocuk Hakları Günü nasıl ortaya çıktı?
- 19-25 Kasım ŞOK aktüel kataloğu: Bu haftanın indirimli ürünleri neler?
- Dünya Kupası play-off turu kura çekimi saat kaçta? Türkiye'nin rakibi kim olacak?
- Lodos sonrası kış jet hızıyla gelecek! Hazırlıklı olun: 20 Kasım hava durumu raporu
- Kainat Güzellik Yarışması 2025: Miss Universe yarışma tarihi, saati ve yayın kanalı