Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş TCMB Başkanı Karahan ile bir araya geldi

Göktaş, Bakanlıktaki görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları ifade etti:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Aile odaklı sosyal destek programlarımızın finansal kapsayıcılığını, gen çlerimizin, kadınların ve engelli vatandaşlarımızın ekonomik hayata katılımını güçlendirmeye yönelik kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Nazik ziyaretleri için Sayın Başkan'ımıza teşekkür ediyorum."