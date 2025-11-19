19 Kasım 2025, Çarşamba
FETÖ'nün finans yapılanmasına soruşturma!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 19.11.2025 15:06 Güncelleme: 19.11.2025 15:08
FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik soruşturmada, TMSF'ye devredilen HAKMAR Şirketler Grubu Başkanı Zeki Doruk'un da aralarında olduğu 27 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

