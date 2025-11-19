CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay 3 katlı konağı ofis yaptı

19 Kasım 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.11.2025 09:09
CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın yöneticilerle aynı çalışma alanını paylaşacağı “açık ofis” uygulaması kısa sürdü. Göreve geldiğinde “makam odası olmayacak” diyerek tasarruf vurgusu yapan Tugay, 19. yüzyıldan kalma üç katlı tarihi Ayyıldızlı Konak’ı başkanlık ofisi olarak kullanmaya başladı.

Geçtiğimiz aylarda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal demokrat bir çalıştayda belediyede açık ofis uygulamasına geçileceğini açıklamış, yaklaşık 80 kişilik yönetici kadrosunun makam odası olmadan aynı salonda masalarda çalışacağını belirtmişti. "Herkesin çayını, kahvesini kendisi alacak" diyen Tugay, bu modelin aidiyet ve uyum duygusunu artıracağını savunmuştu.

SOYER'E ÖZENDİ

Ancak Kültürpark'taki açık ofis planlarının üzerinden kısa bir süre geçmeden 19. yüzyılın sonlarında inşa edilen ve uzun yıllar şehrin kültürel mirasının bir parçası olan Ayyıldızlı Konak'ın başkanlık ofisi olarak kullanılması, kamuoyunda çelişkili bir adım olarak değerlendirildi. Tarihi konak, bodrum kat dahil üç katlı ve toplam 460 metrekarelik alan üzerine kurulu.

Sabah'ın haberine göre 70 metrekarelik bahçesiyle birlikte Hatuniye Meydanı'nı Oteller Sokağı'na bağlayan 945 Sokak'ta yer alıyor. Geçmişte benzer bir tartışma, eski başkan Tunç Soyer'in Varyant'taki Tarihi Şato Restoran'ı başkanlık konutuna çevirmesiyle yaşanmıştı. Soyer'den sonra Tugay'ın Konak'a taşınması, "Şato gitti, Konak geldi" yorumlarına yol açtı.

