CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay 3 katlı konağı ofis yaptı
CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın yöneticilerle aynı çalışma alanını paylaşacağı “açık ofis” uygulaması kısa sürdü. Göreve geldiğinde “makam odası olmayacak” diyerek tasarruf vurgusu yapan Tugay, 19. yüzyıldan kalma üç katlı tarihi Ayyıldızlı Konak’ı başkanlık ofisi olarak kullanmaya başladı.
Geçtiğimiz aylarda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sosyal demokrat bir çalıştayda belediyede açık ofis uygulamasına geçileceğini açıklamış, yaklaşık 80 kişilik yönetici kadrosunun makam odası olmadan aynı salonda masalarda çalışacağını belirtmişti. "Herkesin çayını, kahvesini kendisi alacak" diyen Tugay, bu modelin aidiyet ve uyum duygusunu artıracağını savunmuştu.
SOYER'E ÖZENDİ
Ancak Kültürpark'taki açık ofis planlarının üzerinden kısa bir süre geçmeden 19. yüzyılın sonlarında inşa edilen ve uzun yıllar şehrin kültürel mirasının bir parçası olan Ayyıldızlı Konak'ın başkanlık ofisi olarak kullanılması, kamuoyunda çelişkili bir adım olarak değerlendirildi. Tarihi konak, bodrum kat dahil üç katlı ve toplam 460 metrekarelik alan üzerine kurulu.
Sabah'ın haberine göre 70 metrekarelik bahçesiyle birlikte Hatuniye Meydanı'nı Oteller Sokağı'na bağlayan 945 Sokak'ta yer alıyor. Geçmişte benzer bir tartışma, eski başkan Tunç Soyer'in Varyant'taki Tarihi Şato Restoran'ı başkanlık konutuna çevirmesiyle yaşanmıştı. Soyer'den sonra Tugay'ın Konak'a taşınması, "Şato gitti, Konak geldi" yorumlarına yol açtı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM 21 Kasım kataloğunda bu hafta neler var? İndirimli ürünlerin tam listesi
- Kasım ayı Akrep Yeni Ayı tarih ve saat bilgisi: Etkileri neler olacak?
- Yağışlı sistem göründü! Meteoroloji'den 19 Kasım hava durumu: İstanbul, Ankara, İzmir...
- Halkbank, Ziraat, Yapı Kredi: TOBB Nefes Kredisi başvuru şartları ve limitleri...
- Yıllardır yanlış biliyorduk! D vitamini eksikliğinin tek işareti: Kemik değil…
- 2026 FIFA Dünya Kupası play-off maçları ne zaman?
- OGM’den 496 personel alımı! Başvurular başladı mı, şartları neler?
- Bilim kurgu gerçek oldu! Giyilebilir cilt geliyor: Neler yapabilir?
- 18 Kasım baraj doluluk oranları son durum | İstanbul, Bursa, Ankara…
- 18 Ekim TV yayın akışı: Bugün hangi diziler var, saat kaçta başlayacak?
- 18 Kasım maç takvimi: Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
- 2026 asgari ücret süreci başlıyor: Zam görüşmeleri nasıl ilerleyecek? Gözler 1 Aralık'ta