CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay 3 katlı konağı ofis yaptı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay

SOYER'E ÖZENDİ

Ancak Kültürpark'taki açık ofis planlarının üzerinden kısa bir süre geçmeden 19. yüzyılın sonlarında inşa edilen ve uzun yıllar şehrin kültürel mirasının bir parçası olan Ayyıldızlı Konak'ın başkanlık ofisi olarak kullanılması, kamuoyunda çelişkili bir adım olarak değerlendirildi. Tarihi konak, bodrum kat dahil üç katlı ve toplam 460 metrekarelik alan üzerine kurulu.