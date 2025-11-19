CHP’li belediyenin tünel çalışması kabusa döndü





Yadigar Çelik de "Deprem oldu, evimizde bir şey olmadı. Yağmur oldu, evimize bir şey olmadı ama bu tünel bizim evlerimizi yıktı. Çoluk çocuğumuzla ne gecemiz ne gündüzümüz var. Yıkık dökük içindeyiz. Çocuklarımız korkuyor. Her gün korku içinde yaşıyoruz. Belediyeden gelip bakıyorlar, bir çekim yapıyorlar. Başka bir şey yok. Bizi kandırıyorlar, çıkıp gidiyorlar. Yapacak bir şeyimiz yok." diye konuştu.