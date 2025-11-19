Baytaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mataracı tutuklandı!
Bayrampaşa Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, Baytaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selim Mataracı tutuklandı.
