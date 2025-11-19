19 Kasım 2025, Çarşamba
Haberler Gündem Haberleri Baytaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mataracı tutuklandı!

Baytaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mataracı tutuklandı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.11.2025 15:20 Güncelleme: 19.11.2025 15:26
ABONE OL
Baytaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mataracı tutuklandı!

Bayrampaşa Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, Baytaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selim Mataracı tutuklandı.

Bayrampaşa Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, Baytaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selim Mataracı tutuklandı.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Öte yandan Selim Mataracı geçtiğimiz gün ifadeye çağrılmıştı.

Ayıntılar geliyor...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Baytaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mataracı tutuklandı! Baytaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mataracı tutuklandı! Baytaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mataracı tutuklandı!

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör