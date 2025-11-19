19 Kasım 2025, Çarşamba
Başkan Erdoğan'dan Eski TBMM Başkanı Toptan'a ziyaret!

19.11.2025 21:11
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi ve eski TBMM Başkanı Köksal Toptan'ı ziyaret etti

