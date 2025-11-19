Bakan Yumaklı’dan et ithalatı iddialarına yanıt: Bakışları başka yere çevirmek için yapıyorlar

Bakan Yumaklı, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yumaklı, ESK Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Mücahid Taylan'ın Macaristan'daki şirketi üzerinden kuruma et satışı yaptığı iddiasıyla ilgili, "İddia edenler, iddialarını ispat etmekle mükelleftir. Herhalde bakışları başka yere çevirmek için bunu yapıyorlar. Ben onları iddialarını ispat etmeye davet ediyorum. İddiaların hepsini kontrol edin, bakın; öyle olmadığını göreceksiniz. Açıklamalar yapıldı. Bununla ilgili benim söyleyebileceğim bir şey yok" cevabını verdi.