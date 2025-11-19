Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre bazı bakanlık ve kamu kurumlarında görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Suriye Arap Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine ise Dışişleri Bakanlığı İkili İlişkiler Genel Müdürü Şebnem Cenk atandı.
Kararla, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığına Zerrin Güngör'ün ataması yapılırken üyeliklerine ise Hakan Çavuşoğlu, Ali Karakaya, Ahmet Karayiğit, Kenan İpek, Hasan Murat Mercan, Esengül Civelek, İbrahim Karaosmanoğlu, Prof. Dr. Erkan İbiş, Prof. Dr. Muhammet Fatih Uşan ile Sabri Hafif seçildi.
Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığına, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Osman İyişenyürek getirildi.
Adalet Bakanlığında açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Abdurrahim Taş, Personel Genel Müdürlüğüne ise Yusuf Soner Çiftçioğlu'nun ataması yapıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Pınar Yavuzkanat ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Bingöl İl Kültür ve Turizm Müdürü Selahattin Yazar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesi gereğince görevden alındı.
Kararla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Osmaniye Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hamdi Görkem Gençtürk ile Karaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Özcan görevden alınırken, Osmaniye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Zafer Bektaş, Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Derya Bulut, Çankırı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ise Ahmet Dursun getirildi.
Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Teftiş Kurulu Başkanlığına, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Fethi Fahri Kaya getirilirken Bakanlıkta açık bulunan Müfettişliğe ise Muzaffer Aydın atandı.
Milli Savunma Bakanlığında açık bulunan müfettişliklere ise yeterlilik sınavında başarı gösteren Müfettiş Yardımcılarından Ahmet Bekir Arslanoğlu, Mehmet Veysel Ülkü, Muhammet Raşit Kilvan, Nuh Naci Uslu, Muhammet Emin Yılmaz, Muhammet Kuralay, Kaan Ömer Şenol, Ayhan Meşe, Serkan Ayverdi, Barış Öztaş ve Aşkın Kibar'ın ataması gerçekleştirildi.
