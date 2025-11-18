"Türkiye Rus gazı alımını sona erdiriyor" yalanı ellerinde patladı: Kriz senaryosu gerçekliği yok
Muhalif medyanın yazdığı "Türkiye'nin ABD ile LNG anlaşması yaptığı için Rus gazı alımının sona ereceği ve bu nedenle enerji krizinin kapıda olduğu" haberlerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yalanlama geldi. Açıklamada herhangi bir doğal gaz arz güvenliği sorunu veya enerji krizi riskinin söz konusu olmadığı belirtilerek "Enerji arzı çoklu kaynaklarla güvence altına alınmış olup, öne sürülen kriz senaryosunun hiçbir gerçekliği bulunmamaktadır." denildi.
Muhalif medyanın "Türkiye'nin ABD ile LNG anlaşması yaptığı için Rus gazı alımının sona ereceği ve bu nedenle enerji krizinin kapıda olduğu" iddiasına yalanlama geldi.
DMM'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin, sahip olduğu boru hatları, LNG ve depolama altyapısıyla arz güvenliği konusunda bölgesinin en güçlü ülkelerinden biri olduğu belirtildi.
Ne bugün ne de yaklaşan kış döneminde herhangi bir doğal gaz arz güvenliği sorunu veya enerji krizi riskinin söz konusu olmadığı aktarılan açıklamada, Türkiye'nin Rusya Federasyonu'ndan doğal gaz tedarikinin, ilgili kurumlar arasında yürürlükte bulunan uzun vadeli sözleşmeler çerçevesinde planlandığı şekilde ve kesintisiz olarak devam ettiği bildirildi.
"KRİZ SENARYOSUNUN GERÇEKLİĞİ YOK"
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bununla birlikte Türkiye'nin ABD, Azerbaycan, İran, Cezayir, Umman, Katar gibi çoklu kaynaklardan boru gazı ve LNG tedarik etmesi ise arz güvenliğini çeşitlendirmeye, rekabeti artırmaya ve tedarik esnekliğini güçlendirmeye yönelik teknik bir tercihtir. Enerji arzı çoklu kaynaklarla güvence altına alınmış olup, öne sürülen kriz senaryosunun hiçbir gerçekliği bulunmamaktadır. Kamuoyunun bu tür yanıltıcı haber ve paylaşımlara itibar etmemesi, kurumların resmi açıklamalarını dikkate alması önemle rica olunur."
