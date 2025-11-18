"Türkiye Rus gazı alımını sona erdiriyor" yalanı ellerinde patladı: Kriz senaryosu gerçekliği yok

Muhalif medyanın "Türkiye'nin ABD ile LNG anlaşması yaptığı için Rus gazı alımının sona ereceği ve bu nedenle enerji krizinin kapıda olduğu" iddiasına yalanlama geldi.

DMM'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin, sahip olduğu boru hatları, LNG ve depolama altyapısıyla arz güvenliği konusunda bölgesinin en güçlü ülkelerinden biri olduğu belirtildi.