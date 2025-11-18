Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sayı verdi! Kaç Suriyeli ülkesine döndü?
Meclis'te Dışişleri Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 8 Aralık 2024'ten bu yana Türkiye'den 550 binden fazla Suriyelinin ülkesine döndüğünü açıkladı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Bakanlığın bütçe görüşmelerine katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki son duruma ilişkin de değerlendirmede bulundu.
SURİYE'DE SON DURUM
Bakan Fidan, PKK ve DAEŞ uzantıları başta olmak üzere, Suriye'nin tüm terör unsurlarından temizlenmesi ve tüm silahlı grupların birleşik bir ordu çatısı altında bir araya getirilmesinin öncelikleri olacağının altını çizdi.
Fidan "10 Mart Mutabakatı'nın hayata geçirilmesine yönelik olarak ABD ve Suriye hükümetiyle yakın eş güdüm sürdürülmektedir. Suriye sahasından ulusal güvenliğimizin tehdit edilebileceği bir ortamın kök salmasına izin vermeyeceğiz. Yüce Meclisimiz tarafından ekim ayında üç yıllığına süresi uzatılan tezkere bu yoldaki en güçlü dayanak ve referans noktamızdır." diye konuştu.
Bakan Fidan, savunma sanayii alanındaki tüm kısıtlama ve yaptırımların kaldırılması yönündeki girişimleri de kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.
TÜRKİYE'DEN GİDEN SURİYELİ SAYISI BELLİ OLDU
Türkiye'de geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı, son 5 yıl içinde yüzde 25,8 oranında azaldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "8 Aralık 2024 tarihinden bu yana Türkiye'den 550 binden fazla Suriyeli ülkelerine geri dönmüştür." dedi.
EN FAZLA SURİYELİ HANGİ İLDE?
İllere göre dağılıma bakıldığında en fazla geçici koruma kapsamındaki Suriyelinin yaşadığı il, 469 bin 142 kişiyle İstanbul oldu. İstanbul'u 377 bin 17 kişiyle Gaziantep, 235 bin 812 kişiyle Şanlıurfa izledi.
Kent nüfusuna oranla en fazla Suriyelinin ise yüzde 26,95 ile Kilis'te yaşıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KYK bursu bu ay yatar mı? KYK burs ve kredi ödemesi ne zaman yatacak? GSB son durum
- VGM burs sonuç sorgulama ekranı! VGM üniversite bursu nasıl alınır, ne zaman yatar?
- Mersin su kesintisi kaçta bitecek? MESKİ Toroslar, Yenişehir, Tarsus kesinti bitişi...
- İspanya Türkiye maçı bugün mü? A Milli Takımı maç saati, kanalı ve muhtemel ilk 11'leri
- 11. Yargı Paketi’nden hangi düzenlemeler çıkacak? Cezalar artıyor mu, af var mı?
- Ticaret Bakanlığı memur alımı başvuru şartları neler? 60 uzman yardımcısı başvuru takvimi
- Green Card başvuruları neden başlamadı? DV Lottery başvuru ekranı ne zaman açılacak?
- BUDO seferleri iptal mi edildi, son durum ne? Eminönü, Mudanya, Armutlu...
- Marmara'ya fırtına haritası: 70 KM hıza ulaşacak! MGM'den saat saat uyarı geldi
- TOKİ 500 bin konut başvurusu ne zaman bitiyor? Kura ve sonuç takvimi
- AUZEF final sonuçları ne zaman açıklanacak? Resmi tarih belli oldu mu?
- Kediler ve psikolojik etkiler: Şizofreni riskini artırabilir mi?