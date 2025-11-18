18 Kasım 2025, Salı
Haberler Gündem Haberleri Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sayı verdi! Kaç Suriyeli ülkesine döndü?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sayı verdi! Kaç Suriyeli ülkesine döndü?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.11.2025 10:30 Güncelleme: 18.11.2025 12:03
ABONE OL
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sayı verdi! Kaç Suriyeli ülkesine döndü?

Meclis'te Dışişleri Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 8 Aralık 2024'ten bu yana Türkiye'den 550 binden fazla Suriyelinin ülkesine döndüğünü açıkladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Bakanlığın bütçe görüşmelerine katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki son duruma ilişkin de değerlendirmede bulundu.

SURİYE'DE SON DURUM
Bakan Fidan, PKK ve DAEŞ uzantıları başta olmak üzere, Suriye'nin tüm terör unsurlarından temizlenmesi ve tüm silahlı grupların birleşik bir ordu çatısı altında bir araya getirilmesinin öncelikleri olacağının altını çizdi.

Fidan "10 Mart Mutabakatı'nın hayata geçirilmesine yönelik olarak ABD ve Suriye hükümetiyle yakın eş güdüm sürdürülmektedir. Suriye sahasından ulusal güvenliğimizin tehdit edilebileceği bir ortamın kök salmasına izin vermeyeceğiz. Yüce Meclisimiz tarafından ekim ayında üç yıllığına süresi uzatılan tezkere bu yoldaki en güçlü dayanak ve referans noktamızdır." diye konuştu.

Bakan Fidan, savunma sanayii alanındaki tüm kısıtlama ve yaptırımların kaldırılması yönündeki girişimleri de kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (AA)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (AA)

TÜRKİYE'DEN GİDEN SURİYELİ SAYISI BELLİ OLDU
Türkiye'de geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı, son 5 yıl içinde yüzde 25,8 oranında azaldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "8 Aralık 2024 tarihinden bu yana Türkiye'den 550 binden fazla Suriyeli ülkelerine geri dönmüştür." dedi.

EN FAZLA SURİYELİ HANGİ İLDE?
İllere göre dağılıma bakıldığında en fazla geçici koruma kapsamındaki Suriyelinin yaşadığı il, 469 bin 142 kişiyle İstanbul oldu. İstanbul'u 377 bin 17 kişiyle Gaziantep, 235 bin 812 kişiyle Şanlıurfa izledi.

Kent nüfusuna oranla en fazla Suriyelinin ise yüzde 26,95 ile Kilis'te yaşıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sayı verdi! Kaç Suriyeli ülkesine döndü? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sayı verdi! Kaç Suriyeli ülkesine döndü? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sayı verdi! Kaç Suriyeli ülkesine döndü?
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör