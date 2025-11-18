Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sayı verdi! Kaç Suriyeli ülkesine döndü?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Bakanlığın bütçe görüşmelerine katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki son duruma ilişkin de değerlendirmede bulundu.

SURİYE'DE SON DURUM

Bakan Fidan, PKK ve DAEŞ uzantıları başta olmak üzere, Suriye'nin tüm terör unsurlarından temizlenmesi ve tüm silahlı grupların birleşik bir ordu çatısı altında bir araya getirilmesinin öncelikleri olacağının altını çizdi.

Fidan "10 Mart Mutabakatı'nın hayata geçirilmesine yönelik olarak ABD ve Suriye hükümetiyle yakın eş güdüm sürdürülmektedir. Suriye sahasından ulusal güvenliğimizin tehdit edilebileceği bir ortamın kök salmasına izin vermeyeceğiz. Yüce Meclisimiz tarafından ekim ayında üç yıllığına süresi uzatılan tezkere bu yoldaki en güçlü dayanak ve referans noktamızdır." diye konuştu.

Bakan Fidan, savunma sanayii alanındaki tüm kısıtlama ve yaptırımların kaldırılması yönündeki girişimleri de kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.