Mersin'de güvenlik uygulamalarında denetim! 826 şüpheli yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 17.11.2025 23:50
Mersin’de huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kent genelinde emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin katılımıyla denetim gerçekleştirildi. Yapılan arama ve denetimlerde özellikle aranan şahıslara, kaçakçılık olaylarına, trafik güvenliğine ve düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışmalar artırıldı.

Mersin'de 10-16 Kasım tarihleri arasında yürütülen güvenlik uygulamaları kapsamında, çeşitli suçlardan aranan toplam 826 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Trafik denetimlerinde 116 bin araç kontrol edildi

İl genelinde yapılan trafik uygulamalarında 116 bin 17 araç kontrol edildi. Kurallara aykırı olduğu tespit edilen bin 429 araç trafikten men edilirken, 675 ticari taksi de denetlendi.

Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması kapsamında bin 723 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Bu kontrollerde yakalanan 5 yabancı uyruklu kişi, işlemlerinin ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne sevk edildi.

Güvenlik birimlerinin, kentin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla il genelindeki uygulama ve denetimlerini aralıksız sürdüreceği bildirildi.

