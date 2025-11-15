Gaziantep’te katliam gibi kaza! 12 araç birbirne girdi: Yaralılar var

15 Kasım 2025, Cumartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.11.2025 00:46
Gaziantep'de 12 aracın karıştığı zincirleme kazada13 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 13 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Şehit Kamil ilçesi, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana geldi. Sağanak yağışla birlikte kayganlaşan yolda otomobil, hafif ticari araç, TIR ve kamyonetlerin bulunduğu 12 araç, çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 13 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Otoyoldaki Gaziantep-Adana ve Gaziantep-Şanlıurfa yönündeki trafik akışı, D-400 kara yoluna yönlendirildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

