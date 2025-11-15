15 Kasım 2025, Cumartesi
Haberler Gündem Haberleri CHP'li eski ilçe başkanına "rüşvet" soruşturması! Gözaltına alındı

CHP'li eski ilçe başkanına "rüşvet" soruşturması! Gözaltına alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 15.11.2025 22:47 Güncelleme: 15.11.2025 22:49
ABONE OL
CHP’li eski ilçe başkanına rüşvet soruşturması! Gözaltına alındı

Antalya'nın Serik ilçesinde önceki dönem CHP Serik ilçe Başkanı hakkında "2018-2020 yılları arasında iş yapma karşılığı bir iş insanından 400 bin TL peşin olmak üzere toplamda 1 milyon lira rüşvet talep ettiği" iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

2018-2020 yılları arasında CHP Serik İlçe Başkanlığı görevini yürüten Y.E.'nin iddiaya göre, Serik'te iş adamı Ü.Ş.'den Antalya'da bir kurumda işini yapma karşılığında 400 bin TL peşin olmak üzere 1 milyon TL talep etmesi üzerine, iş adamı Ü.Ş durumu adli makamlara bildirdi.

Başlatılan soruşturma kapsamında seri numarası alınmış 400 bin lirayı teslim aldığı anda Y.E., jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Y.E.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’li eski ilçe başkanına rüşvet soruşturması! Gözaltına alındı CHP’li eski ilçe başkanına rüşvet soruşturması! Gözaltına alındı CHP’li eski ilçe başkanına rüşvet soruşturması! Gözaltına alındı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör