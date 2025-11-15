CHP’li başkan yardımcısı kirli çarkı tek tek anlattı! Para kulelerine sahte makbuz

Turan Taşkın

Para kuleleri görüntülerinden sonra CHP İstanbul Milletvekili olan Turan Taşkın Özer beni ofisine davet ederek paraları meşrulaştırmak adına nazımın geçebileceği müteahhitlerden ödeme makbuzu alıp alamayacağımı sordu. 'İlhan Akbayır ile görüş kendisi partilimiz olan iş insanı, selamımı söyle beni kırmaz, bize bir makbuz verecek, bu kadarını ona ilet bize yeter' dedi.

Ertesi gün İlhan Akbayır ile görüştüğümde bana 'Ben zaten bu konuyu biliyorum' dedi. Adem Soytekin de makbuz işlerini İlhan Akbayır ile hallettiklerini söyledi.