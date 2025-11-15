AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığından Sezai Karakoç’un ölüm yıldönümünde kabrine ziyaret
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, şair ve yazar Sezai Karakoç’un Şehzadebaşı Camisi'nin haziresinde bulunan kabirlerini ziyaret etti. Yayman, Karakoç’u “çağının vicdanı” ve Türk irfanına ömrünü adamış eşsiz bir düşünce adamı olarak nitelendirdi.
AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı olarak büyük bir şair, yazar, düşünce adamı ve filozof Sezai Karakoç'u seneidevriyesinde anmak için burada olduklarını söyledi.
BÜYÜK TÜRKİYE'NİN BÜYÜK EVLADI
Karakoç'u kabri başında dualarla andıklarını dile getiren Yayman, "Sezai Karakoç, Yedi Güzel Adam'ın en güzel insanlarından biridir. Sezai Karakoç, hikayesi olan büyük bir insandır. Sezai Karakoç, bir okuldur. Sadece şiirleriyle, düşünce yazılarıyla, fikirleriyle değil bizzat şahsiyetiyle müstesna bir insandır. Sezai Karakoç'u bence en iyi anlatan sözcüklerden bir tanesi, Cemil Meriç'ten ilhamla 'Elinde demir asa, ayağında demir çarık, ömrünü Türk irfanına adamış, mütecessis bir fikir işçisidir'. Sadece eserleriyle değil yaşam biçimiyle, şahsiyetiyle, erdemli duruşuyla yeri doldurulamaz eşsiz bir insandır." diye konuştu.
Sezai Karakoç'un hikayesinin bütün millete, özellikle gençlere çok müstesna örnek niteliğinde olduğunu ifade eden Yayman, onun sözlerinin bu çağda çok büyük anlam ve önem kazandığını belirtti.
Yayman, düşüncenin, insanlık değerlerinin, hürriyet anlayışının krize girdiği çağda Karakoç'un erdemin, hürriyetin ve insanlık değerlerinin en büyük savunucularından olduğunu söyledi.
"KARAKOÇ ÇAĞININ VİCDANI OLMUŞTUR"
AK Parti olarak kültürü ve sanatı, milleti birleştiren yegane unsurlardan gördüklerine dikkati çeken Yayman, salı günü AK Parti Kütüphanesi'nde çağının vicdanı olan Sezai Karakoç'la ilgili sempozyum düzenleyeceklerini ve onu daima saygıyla anacaklarını sözlerine ekledi.
Ziyarette AK Parti MKYK Üyesi, Kültür ve Sanat Politikaları Başkan Yardımcısı Hilmi Türkmen, MKYK Üyesi Serpil Yılmaz, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Helin Görgül ve öğrenciler de yer aldı.
