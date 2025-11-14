Ordu’da sürekli işçi alımı kurasına yönelik iddialara bakanlıktan yalanlama

FOTOĞRAF: DHA

"ORTAYA ATILAN İDDİALAR ASILSIZDIR"

Bir il için yapılan kuraya, aynı ad, aynı soyada sahip veya aynı aile mensubu adayların başvuruda bulunabileceği ve bunun önünde yasal olarak herhangi bir engel olmadığı, noter huzurunda yapılan kura sonucunda aynı soyada sahip veya akrabalık bağı olanların da rastlantısal olarak yerleşebileceğinin açık olduğuna değinilen bakanlık açıklamasında "Bu bilgiler, ortaya atılan iddiaların gerçek dışı olduğunu açık ve net biçimde ortaya koymaktadır. Sonuç olarak; sosyal medya üzerinden yürütülen söz konusu iddialar asılsızdır, kamuoyunu yanıltmayı amaçlamaktadır. Sağlık Bakanlığı olarak tüm personel alımı süreçlerini şeffaflık, eşitlik ve hakkaniyet ilkeleri doğrultusunda, ilgili mevzuat kapsamında yürütmeye devam edeceğimizi bir kez daha vurgularız. Hiçbir dayanağı olmadan, yanıltıcı bilgiyi alenen yayan ve bu suretle vatandaşımızın kamu kurumlarına olan güven ve itibar duygusunu zedeleyici bu ve benzeri paylaşımlarda bulunanlara ilişkin adli süreç gecikmeksizin başlatılmıştır. Gerçek dışı paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur" denildi.