Leman Dergisi’ne ilişkin karikatür davasında gelişme!

Leman Dergisi'nde yer alan Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'nın karikatürize edilmiş görsellerinin bulunduğu karikatürün yayımlanmasına ilişkin davada sanıklar hakim karşısına çıktı. Mahkeme ara kararında, eser sahibi Doğan Pehlevan'ın tahliyesine karar verdi.



Leman Dergisi'nin 26 Haziran tarihinde Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'nın karikatürize edilmiş görsellerinin bulunduğu karikatürü yayımlamasına ilişkin 6 sanığın yargılanmasına başlandı. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Aslan Özdemir, Cebrail Okçu, Zafer Aknar ile Ali Yavuz ve sanık avukatları hazır bulundu. Duruşmaya tutuklu sanık Doğan Pehlevan ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.



İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI



Duruşmada savunma yapan sanık Pehlevan, söz konusu karikatürle toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edici kastı olmadığını söyleyerek, "Tamamen günümüz kıyafetleriyle sokakta görebileceğimiz Musevi veya Yahudi birini temsil ediyor. Musa Peygamberi temsil eden şeyler asa, saç, sakal ve tek parça eski görünümlü kıyafet, taş tabletler. Bunu böyle çizersiniz ona herkes Musa Peygamber der. Sıradan bir adam çizip buna Musa Peygamber desem herkes bana güler. Orda çizdiğim Musa Peygamber değil. Diğer çizimde de Peygamber Efendimizin çizilmeyeceğini bilen biriyim, Fransız değilim. Oradaki diğer çizim de İstiklal Caddesi'nde görebileceğimiz Arap asıllı herhangi biridir" dedi.



"BELKİ YANLIŞ YAPMIŞ OLABİLİRİM AMA..."

Savunmasına devam eden Pehlevan, isimlerin neden Musa ve Muhammed olduğu sorusuna ise, "İsimleri dışında bakarsanız hiç alakası yok. Belki yanlış yapmış olabilirim ama o an kafamdaki şey en güzel isim Muhammed olduğu için Yahudi toplumunu da temsil eden isim Musa olduğu için kullandım. Konuşmadaki balonda tahrik edici bir unsur yoktur. Yahudilerin selamı bizimkiyle aynıdır. Kışkırtma değil tam tersi çok ütopik ama gerçek bir barış isteyen bir karikatür bu. Karikatürlerde her zaman ölen insanlar kanatlarıyla göğe yükselirken çizilir, bütün dünyada böyledir bu. Ben çiziyorum editörlere yayın yönetmenine gönderiyorum, Tuncay Akgün'e, Aslan Özdemir'e gönderdim. 30 yıldır çiziyorum yaklaşık 10 yıldır bu dergideyim" şeklinde konuştu.



Diğer sanıklar ise üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek mahkemeden beraatlarını talep ettiler.



KARİKATÜR SAHİBİNE TAHLİYE KARARI



Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Doğan Pehlevan'ın tutuklulukta geçirdiği süreyi de dikkate alarak 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla tahliyesine karar verdi. Mahkeme ayrıca, sanık Mehmet Tuncay Akgün hakkında çıkarılan yakalama kararının devamına da hükmederek duruşmayı erteledi. Öte yandan, sanık Pehlevan'ın başka bir suçtan tutuklu olması gerekçesiyle cezaevinden tahliye edilmeyeceği öğrenildi.



İDDİANAME



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede müessese müdürü Ali Yavuz, sorumlu yazı işleri müdürü Aslan Özdemir, grafiker Cebrail Okcu, eser sahibi Doğan Pehlevan, yazı işleri müdürü Zafer Aknar ve genel yayın yönetmeni Mehmet Tuncay Akgün 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.



Hazırlanan iddianamede, derginin 4. sayfasında yer alan İslam dini peygamberi Hazreti Muhammed ile Hazreti Musa'nın tasvir edilerek bir şehrin üzerine bombalar düştüğü anın betimlendiği, karikatürün kışkırtıcı tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler ve görseller içerdiği, ifadeler ve görsellerin bulunduğu derginin sosyal medya ve basın yayın organlarında yayınlanmasının akabinde birçok hesap ve grup tarafından yorumlar ile paylaşılarak medyada gündem oluşturduğu, böylece tahrik edilenler nazarında endişe yaratacak şekilde bir etki oluşturarak kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı kaydedildi.



Şüphelilerin birlikte hareket ettiklerinin aktarıldığı iddianamede, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde eseri meydana getirerek dergide yayımladıklarının ve yayımlanan eserden iştirak halinde sorumlu oldukları ifade edildi. Ayrıca şüphelilerden Mehmet Tuncay Akgün'ün firari olduğu ve hakkında yakalama kararı bulunduğu belirtilirken, şüphelilerden Doğan Pehlevan'ın sosyal medyadan "islam türklere zorla sokulmuş bir kazıktır" şeklinde paylaşım yaptığı da aktarıldı.



KARİKATÜR SAHİBİNE 7 YIL 10 AYA KADAR HAPİS TALEBİ



İddianamede şüpheliler Ali Yavuz, Aslan Özdemir, Cebrail Okcu, Zafer Aknar ve Mehmet Tuncay Akgün'ün 'basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 1'er yıl 6'şar aydan 4'er yıl 6'şar aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüpheli Doğan Pehlevan'ın ise zincirleme şekilde 'basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 1 yıl 10 aydan 7 yıl 10 aya kadar hapis cezası istendi.