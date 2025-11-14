Başkan Erdoğan’dan şehit Emre Altıok’un ailesine taziye telefonu!

14 Kasım 2025, Cuma
ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 14.11.2025 01:46
Türkiye 20 şehidine ağlıyor. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı, Tuğba Işık Ercan Samsun ve Merzifon'daki şehit ailelerimizi ziyaret etti. Ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit olan Emre Altıok'un babası İsa Altıok ile telefonda görüşerek taziyede bulundu.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı, Tuğba Işık Ercan Samsun ve Merzifon'daki şehit ailelerimizi ziyaret etti. Ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit olan Emre Altıok'un babası İsa Altıok ile telefonda görüşerek taziyede bulundu.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Hava Kuvvetlerimize ait uçağın düşmesi sonucu şehit olan Emre Altıok'un kıymetli babası İsa Amcamız ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti. Başkanımız Tuğba Işık Ercan Samsun ve Merzifon'daki şehit ailelerimizi ziyaret etti. Aziz şehitlerimizin ruhları şâd, milletimizin başı sağ olsun" ifadeleri kullanıldı.

