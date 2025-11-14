Başkan Erdoğan’dan şehit Emre Altıok’un ailesine taziye telefonu!

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı, Tuğba Işık Ercan Samsun ve Merzifon'daki şehit ailelerimizi ziyaret etti. Ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit olan Emre Altıok'un babası İsa Altıok ile telefonda görüşerek taziyede bulundu.

