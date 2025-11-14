Başkan Erdoğan: Verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz

Başkan Erdoğan, Adıyaman'da gerçekleştirilecek konut teslim töreni öncesinde paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz; kadim şehirlerimizi altyapısı, çevre düzenlemesi ve konutlarıyla yeniden ayağa kaldırıyoruz. Yarın deprem bölgemizdeki 350 bininci konutumuzu inşallah hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz. Şimdiden hayırlı olsun."

Paylaşımında Erdoğan, deprem bölgesinde yapılan konutların ve detayların yer aldığı bir videoya da yer verdi.