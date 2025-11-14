Başkan Erdoğan: Verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz

14 Kasım 2025, Cuma
Giriş: 14.11.2025 21:55
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın Adıyaman'da düzenlenecek 350 bininci konutun teslim törenine ilişkin paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında, "Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz. Şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı

Başkan Erdoğan, Adıyaman'da gerçekleştirilecek konut teslim töreni öncesinde paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz; kadim şehirlerimizi altyapısı, çevre düzenlemesi ve konutlarıyla yeniden ayağa kaldırıyoruz. Yarın deprem bölgemizdeki 350 bininci konutumuzu inşallah hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz. Şimdiden hayırlı olsun."

Paylaşımında Erdoğan, deprem bölgesinde yapılan konutların ve detayların yer aldığı bir videoya da yer verdi.

