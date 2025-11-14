14 Kasım 2025, Cuma
Ağabeyi Ahmet Yasir Kuyucu'nun şehit olduğunu rüyasında gördü! Saatler sonra yürek yakan haber geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.11.2025 14:51 Güncelleme: 14.11.2025 15:02
Gürcistan–Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu (30), memleketi Konya’da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin kız kardeşi Fatmanur Kuyucu’nun, uçağın düştüğü gün ağabeyinin şehit olduğunu rüyasında gördüğü ve bu rüyayı kendisine anlattığı ortaya çıktı.

ŞEHİT AHMET YASİR KUYUCU'YA VEDA!

Ankara Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Konya'ya getirilen Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu'nun cenazesi, babaevine götürülerek helallik alındı.

Şehit Kuyucu'nun cenazesi, daha sonra dini ve askeri törenin yapılacağı Musalla Mezarlığı'ndaki namazgaha getirildi. Törene İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya Valisi İbrahim Akın, protokol üyeleri ve askeri erkan katıldı.

Törende baba İbrahim Kuyucu, anne Fadimana Kuyucu, eşi Fatmanur Kuyucu gözyaşlarına boğuldu. Bu sırada eşi Fatmanur Kuyucu, eşinin askeri parkasını giyip tabuta sarılarak "Şehidim" diyerek gözyaşı döktü.

Şehit Kuyucu'yu kız kardeşi Fatmanur Kuyucu'nun uçağın düştüğü gün rüyasında ağabeyinin şehit olduğunu gördüğü, ona mesaj göndererek rüyasını anlattığı, şehit Kuyucu'nun da kardeşine "Keşke olsa öyle bir şey ama nerde" diye yanıt verdiği ortaya çıktı. Kız kardeşi Fatmanur, ağabeyinin tabutuna sarılarak "Ağabeyim, ben seni rüyamda kötü gördüm. O kadar aradık seni ağabeyim" diyerek feryat etti.

Binlerce kişinin katıldığı törende kılınan cenaze namazının ardından şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Konya Şehitliği'nde dualarla toprağa verildi.

