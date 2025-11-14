Ağabeyi Ahmet Yasir Kuyucu’nun şehit olduğunu rüyasında gördü! Saatler sonra yürek yakan haber geldi

Şehit Kuyucu'yu kız kardeşi Fatmanur Kuyucu'nun uçağın düştüğü gün rüyasında ağabeyinin şehit olduğunu gördüğü, ona mesaj göndererek rüyasını anlattığı, şehit Kuyucu'nun da kardeşine "Keşke olsa öyle bir şey ama nerde" diye yanıt verdiği ortaya çıktı. Kız kardeşi Fatmanur, ağabeyinin tabutuna sarılarak "Ağabeyim, ben seni rüyamda kötü gördüm. O kadar aradık seni ağabeyim" diyerek feryat etti.