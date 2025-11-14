Ağabeyi Ahmet Yasir Kuyucu'nun şehit olduğunu rüyasında gördü! Saatler sonra yürek yakan haber geldi
Gürcistan–Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu (30), memleketi Konya’da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin kız kardeşi Fatmanur Kuyucu’nun, uçağın düştüğü gün ağabeyinin şehit olduğunu rüyasında gördüğü ve bu rüyayı kendisine anlattığı ortaya çıktı.
Ankara Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Konya'ya getirilen Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu'nun cenazesi, babaevine götürülerek helallik alındı.
Şehit Kuyucu'nun cenazesi, daha sonra dini ve askeri törenin yapılacağı Musalla Mezarlığı'ndaki namazgaha getirildi. Törene İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya Valisi İbrahim Akın, protokol üyeleri ve askeri erkan katıldı.
Törende baba İbrahim Kuyucu, anne Fadimana Kuyucu, eşi Fatmanur Kuyucu gözyaşlarına boğuldu. Bu sırada eşi Fatmanur Kuyucu, eşinin askeri parkasını giyip tabuta sarılarak "Şehidim" diyerek gözyaşı döktü.
Şehit Kuyucu'yu kız kardeşi Fatmanur Kuyucu'nun uçağın düştüğü gün rüyasında ağabeyinin şehit olduğunu gördüğü, ona mesaj göndererek rüyasını anlattığı, şehit Kuyucu'nun da kardeşine "Keşke olsa öyle bir şey ama nerde" diye yanıt verdiği ortaya çıktı. Kız kardeşi Fatmanur, ağabeyinin tabutuna sarılarak "Ağabeyim, ben seni rüyamda kötü gördüm. O kadar aradık seni ağabeyim" diyerek feryat etti.
Binlerce kişinin katıldığı törende kılınan cenaze namazının ardından şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Konya Şehitliği'nde dualarla toprağa verildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Diyetisyen sağlıklı yaşamın şifresini açıkladı: Kendinizi daha iyi hissettirecek 5 günlük alışkanlık
- ALES SINAV TAKVİMİ 2026: ALES/1, ALES/2, ALES/3 sınavları ne zaman? Başvuru ve sonuç tarihleri…
- 2026 KPSS SINAVLARI ne zaman? KPSS GY-GK-Alan Bilgisi başvuruları hangi tarihte alınacak? Lisans, ön lisans, ortaöğretim…
- 2026 YKS BAŞVURU TARİHLERİ: TYT, AYT, YDT oturumları ne zaman, YKS sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
- MSÜ sınavı ne zaman 2026? MSÜ başvuruları hangi tarihte alınacak?
- Kış yüzünü gösteriyor, o saatte karla karışık yağmur geliyor! MGM’den 6 ile sarı kodlu uyarı: Ordu, Giresun, Sivas…
- Norveç'in başkent Oslo'dan sonra en büyük ikinci şehrinin adı nedir?
- Türkiye'de 15 yaş ve üzeri erkeklerin boy ortalaması yaklaşık kaç cm'dir?
- 1606'da Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında yapılan barış antlaşması hangisidir?
- Grace Kelly 40. yaş günü partisi için düzenlediği görkemli baloya sadece kimleri davet etmiştir?
- Hangisi İstanbul için kullanılan "Yedi Tepeli Şehir" ifadesinde bahsi geçen yedi tepeden biridir?
- Mutfaktaki eczane: Baharatların en etkili kombinasyonu bakın neymiş! Ağrı, sindirim, kanser…