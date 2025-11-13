Kurtulmuş'tan İYİ Partili Usta'ya "3 kuruşluk" manevi tazminat davası

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş'un avukatları tarafından açılan davanın dilekçesinde, Usta'nın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen TBMM'nin 2026 yılı bütçesi üzerindeki müzakerelerde Kurtulmuş'un onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici, hakaret niteliğinde ifadeler kullandığı belirtildi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta (Foto: AA)

Bu ifadelerin, kamuoyu önünde Kurtulmuş'un siyasi kişiliği hedef alınarak, kişilik haklarını ihlal edecek biçimde dile getirildiği belirtilen dilekçede, söz konusu açıklamaların, eleştiri sınırlarını aştığı, kişisel saldırı ve küçük düşürme amacı taşıyan nitelikte olduğu kaydedildi.

"Usta'nın, ağır hakaret ve iftira içerikli, gerçekle bağdaşmayan, küçük düşürücü, karalamaya yönelik açıklamalarda bulunduğu" aktarılan dilekçede, "Bu açıklamalar ile davalı siyasi eleştiri sınırlarının ötesine geçerek müvekkili terör örgütü ve terör örgütü lideri sempatizanı gibi göstermeye çalışmıştır. Davalı bu siyaset sınırlarını aşan ifadeleri ile açıkça müvekkilin manevi haklarını zedelemiştir." ifadelerine yer verildi.

Dilekçede, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un, uzun yıllardır kamuya hizmet eden, toplum nezdinde saygınlığı olan bir siyasetçi olduğu belirtilerek, "Usta'nın kullandığı ifadelerin, Kurtulmuş'un toplum içindeki itibarını zedelediği, TBMM Başkanı Kurtulmuş nezdinde de derin üzüntüye ve manevi zarara neden olduğu" kaydedildi.

Dava dilekçesinde, '3 kuruşluk' manevi tazminatın İYİ Parti Samsun Milletvekili Usta'dan tahsilinin talep edildiği bildirildi.