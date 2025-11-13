13 Kasım 2025, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.11.2025 09:03
İzmir’deki çöp krizi büyüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Harmandalı Çöplüğü’ne çöp dökmek istedi ancak CHP’li Çiğli Belediyesi izin vermedi. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “İlçemin çöpünü buraya döktürmüyorsun. Ben de başka çöp döktürmem” diyerek tepki gösterdi

Ahmet Efendi Mahallesi Muhtarı Hasan Ali Baytaş ise "Halk cezalandırılıyor, tek isteğimiz çöpün Harmandalı'ya dökülmemesi" dedi. Krizin ardından taraflar uzlaştı, Çiğli Belediyesi'ne ait araçlar Harmandalı'ya çöp dökebildi ve yol trafiğe açıldı. Vatandaşlar, Harmandalı'nın bir daha çöp dökümüne açılmamasını talep etti.

