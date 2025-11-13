13 Kasım 2025, Perşembe
Haberler Gündem Haberleri İçişleri Bakanı Yerlikaya Mısırlı mevkidaşı Tevfik ile bir araya geldi

İçişleri Bakanı Yerlikaya Mısırlı mevkidaşı Tevfik ile bir araya geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.11.2025 18:01
ABONE OL
İçişleri Bakanı Yerlikaya Mısırlı mevkidaşı Tevfik ile bir araya geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mısır İçişleri Bakanı Mahmud Tevfik ile bir görüştü.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilen görüşmenin verimli geçtiğini belirtti.

Ali Yerlikaya, "Başta insani yardımların daha hızlı Gazze'ye ulaştırılması olmak üzere birimlerimiz arasında organize suçlar, uyuşturucu, siber suçlar, düzensiz göç ile mücadele, afetlerin önlenmesi, müdahale ve iyileştirme faaliyetleri alanlarında işbirliği konularını ele aldık. Sayın Bakan'a nazik ev sahipliği için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İçişleri Bakanı Yerlikaya Mısırlı mevkidaşı Tevfik ile bir araya geldi İçişleri Bakanı Yerlikaya Mısırlı mevkidaşı Tevfik ile bir araya geldi İçişleri Bakanı Yerlikaya Mısırlı mevkidaşı Tevfik ile bir araya geldi
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör