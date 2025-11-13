Hatay'da yıldırım yangına neden oldu!
Hatay'ın Arsuz ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını sonrası ekipler harekete geçti. Bölgede itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.
Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karagöz mevkisinde ormana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiyeden ekipler sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.