Çorumlu şehit Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği’n o görüntüleri ağlattı!

Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan 28 yaşındaki Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'nin lunaparkta ailesiyle eğlenirken çektiği görüntü ortaya çıktı.

Çorum'un Yaydiğin köyünde yaşayan şehidin ailesince gazetecilerle paylaşılan görüntüde, şehit İbbiği'nin lunaparkta ailesiyle bindiği büyük salıncakta gülümsediği ve eğlendiği anlar yer alıyor.

ÇOCUKLUK HAYALİ ASKERLİKTİ...

Dört çocuklu ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen İbbiği'nin Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksekokulu mekatronik programından mezun olduğu, çocukluktan beri hayalini kurduğu askerlik mesleğine yöneldiği öğrenildi.

Şehit İbbiği'nin cenazesinin yarın memleketi Çorum'da düzenlenecek törenin ardından Çorum Şehitliği'nde defnedilmesi bekleniyor.