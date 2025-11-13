13 Kasım 2025, Perşembe
Haberler Gündem Haberleri CHP'li Özel'in "gizli tanık intiharı" iddiaları elinde patladı! Başsavcılıktan iddialara yalanlama

CHP'li Özel'in "gizli tanık intiharı" iddiaları elinde patladı! Başsavcılıktan iddialara yalanlama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 13.11.2025 01:44 Güncelleme: 13.11.2025 01:45
ABONE OL
CHP’li Özel’in gizli tanık intiharı iddiaları elinde patladı! Başsavcılıktan iddialara yalanlama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "İmamoğlu suç örgütüne" ilişkin soruşturmada gizli tanıklarla ilgili iddialarını yalanladı. Başsavcılık, iddiaların "dezenformasyon ve yalan" niteliğinde olduğunu belirterek adliyedeki intihar girişimi görüntülerinin de iddia edilen tanıkla ilgisi olmadığını ve olayın farklı bir tarihte gerçekleştiğini bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "İmamoğlu suç örgütüne" yönelik yürütülen soruşturmayla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve Grup Başkan Vekili Murat Emir tarafından ortaya atılan asılsız iddiaları yalanladı.

ÖZEL'İN İDDİALARINA YALANLAMA

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 12 Kasım 2025 tarihinde partisinin mitinginde yaptığı konuşmada soruşturmadaki "Çınar" kod adlı gizli tanığın ifadesinin alındığını, kendisine verilen vaatlerin tutulmaması üzerine yedinci kata alınmamaya başlandığını ve Adliye'nin altıncı katında intihara kalkıştığını iddia etti. Özel ayrıca, bu tanığın aylar önce söylediği ifadelerin alınıp "İlke" kod adlı başka bir gizli tanığa söyletildiğini öne sürdü.

CHP’li Özel’in gizli tanık intiharı iddiaları elinde patladı! Başsavcılıktan iddialara yalanlama

ASILSIZ İDDİALAR ÇÜRÜTÜLDÜ!

Aynı tarihte CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir'in sosyal medya hesabından paylaştığı, Adliye içerisindeki bir intihar girişimi vakasına ait olduğu belirtilen görüntüye ilişkin, araştırma sonucunda videodaki olayın, soruşturma ile ilgisi olmayan 26 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleşen bir vatandaşın intihar girişimine ilişkin olduğunu tespit etti. Olay anında güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle şahsın ikna edildiği ve intihardan vazgeçirildiği belirtildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Konuyla ilgili yapılan araştırma sonucunda; Sosyal medya hesabında paylaşılan videodaki olayın 26..08.2025 tarihinde gerçekleşen bir vatandaşımızın intihar girişimine ilişkin olduğu, olaya güvenlik görevlilerimizce müdahale edilerek şahsın ikna edilmek suretiyle intihardan vazgeçirildiği, şahsın suç örgütüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifadeleri alınan Çınar ve İlke kod isimli, haklarında tanık koruma prosedürü uygulanan şahıslardan her ikisi de olmadığı, ayrıca soruşturma kapsamında İlke kod isimli tanığın ifade tarihinin 18/11/2024, Çınar kod isimli tanığın ifade tarihinin ise bahsedilen ifadeye çok yakın bir tarih olan 21/11/2024 olduğu, yine anlaşılacağı gibi İlke kod isimli tanıdığın ifadesinin Çınar kodu isimli tanıktan önce alındığı, sonuç olarak yapılan açıklamaların dezenformasyon ve yalan niteliğinde olduğu açıkça anlaşılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’li Özel’in gizli tanık intiharı iddiaları elinde patladı! Başsavcılıktan iddialara yalanlama CHP’li Özel’in gizli tanık intiharı iddiaları elinde patladı! Başsavcılıktan iddialara yalanlama CHP’li Özel’in gizli tanık intiharı iddiaları elinde patladı! Başsavcılıktan iddialara yalanlama
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör