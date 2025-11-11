AK Parti'de "Kütüphane Sohbetleri" programının ilk konuğu Ömer Çelik oldu

"KAPİTALİZM, İDEOLOJİK ELEŞTİRİLERİN ALTINA 'ALTYAZI' YERLEŞTİRDİ"

Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra kapitalizmin, ideolojik yaklaşımları eleştirmek ve değersizleştirmek amacıyla bu eleştirilerin altına bir "altyazı" yerleştirdiğini belirten Çelik, 12 Eylül 1980 darbesi sonrasında bir terör örgütü yakalandığında, kameralar karşısında önce teröristlerin, ardından silahların ve en son kitapların sergilendiğini anlattı. Ömer Çelik, bu sıralamanın, insanların zihninde bu üç unsur arasında doğrudan bir bağ kurulmasına neden olduğunu söyledi.

Çelik, kısa sürede büyük bir dönüşüm yaşandığını kaydederek, "Bu dönüşüm, bilgiyle, siyasetle ve dünyayla kurduğumuz ilişki açısından hem şaşırtıcı yenilikler hem de bazı savrulmalar getirdi." görüşünü paylaştı.

Daha erdemli, daha doğru davranışlar üretebilmek için bilgiye ihtiyaç olduğunun altını çizen Çelik, "New York Belediye Başkanı'na birisi 'komünist' diyor. Amerika'da da üst düzey bir yetkili dedi ki 'Bu komünizm iyi bir şey değil, zaten işe yarasa biz kullanırdık' dedi. Yani işe yaramasına bakıyor." diye konuştu.

"ESKİ DÜNYA ÖLÜYOR, YENİ DÜNYA DOĞAMIYOR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman'ın başlattığı bu faaliyetin kıymetli olduğunu ifade eden Çelik, "Yani belli bir topluluk içerisinde karşılıklı olarak bu meseleleri konuşmamız ve önümüzdeki dönemde bilgiyle, siyasetle, toplumla, sanatla, hayatla nasıl bir ilişki kuracağımız konusunda kafamızı netleştirmemiz son derece önemlidir." dedi.

Bilginin de bir siyaseti olduğunu dile getiren Çelik, "Bugün Siyonist katliamcılar, soykırım şebekesi yapay zekayı kullanarak Gazzeli masum sivillerin bulunduğu yerleri tespit ediyor ve onları öldürmek için kullanıyor. Bunun arkasında da başka bir paradigma var, o paradigma da şu; ahlaktan koptuğu için 'Bu Gazzeli çocuk yarın bir gün büyüyünce terörist olacak, onun için bizim bunları öldürme hakkımız var' diyor. Bu zihniyet yapay zekayla birleştiği zaman aslında insanlık düşmanlığının zirvesini oluşturan bir sonuç doğuyor." ifadesini kullandı.

Çelik, "İnsanlığın bugün karşı karşıya olduğu en büyük tehdit; bilginin, insanı insan yapan değerlerden bağımsızlaşacak şekilde üretilebilecek bir noktaya gelmiş olmasıdır." yorumunu yaptı.

Bir düşünürün "Eski dünya ölüyor, yeni dünya doğamıyor. Onun için şimdi canavarlar zamanı." sözüne atıfta bulunan Çelik, "Aslında bugüne çok uygun bir şey. Eski dünya ölüyor, yeni dünya doğamıyor ve canavarların nasıl bir şekilde meydan aldığını görüyoruz." dedi.

Buna karşı Başkan Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" diyerek itiraz ettiğini anlatan Çelik, bu söz ilk söylendiğinde BM Genel Kurulu'nda soğuk rüzgarlar estiğini ancak Erdoğan bunu her BM toplantısında tekrar ettikçe bu söze katılanların sayısının artmaya başladığını dile getirdi.

"NASIL BİR DÜNYA KURULACAĞI KONUSUNDA ZİHİNLER BERRAK DEĞİL"

"Şimdi nasıl bir dünya kurulacağı konusunda zihinler berrak değil." diyen Çelik, "Güç ilişkileriyle ilkesel ilişkiler, insanlık yararına siyasi formüller üretme ve uluslararası hukuku insancıl hukuk olarak uygulama gibi yaklaşımlar arasında doğru bağlar kurulamıyor." ifadelerini kullandı.

Çelik, DAEŞ gibi terör örgütlerinin yerleştiği bölgelerde ya altın madenleri ya da petrol ve doğal gaz kaynakları bulunduğuna dikkati çekerek, "İdeolojilerin aşağılanmasının, siyaseti ve siyasetçiyi siyasi fikirden koparmaya çalışan bir motivasyon üretmesi, insanlık yararına üretilecek siyasete kurulmuş en büyük komplolardan biridir. Siyaset ideolojik bir kalıba sıkışmamalı, dünyaya açık olmalı ancak belli bir siyasi fikir temelinde yapılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"AK PARTİ'NİN MUHAFAZAKARLIĞI SİYASAL BİR MUHAFAZAKARLIK DEĞİLDİR"

AK Parti'nin kendisine neden "muhafazakar demokrat" dediğini de anlatan Çelik, "AK Parti'nin muhafazakarlığı siyasal bir muhafazakarlık değildir. AK Parti'nin muhafazakarlığı kültürel bir muhafazakarlıktır." dedi.

Çelik, "Gelenek, gelene ek yapmak oluyor. Yani yeni içtihatlar, yeni yorumlar üretmek, yeni siyasi açılımlar getirmek. Mesela biz 'AK Parti devrimci bir partidir, AK Parti reform partisidir' dediğimizde, aslında bizim siyasal olarak muhafazakar olmadığımız, gelene ek yapma manasında, kök değerleri koruyarak ilerleme manasında kültürel bir muhafazakarlık ürettiğimizi söylüyoruz. Ama siyasal tutumumuz demokrattır, değişimcidir, devrimcidir. Ama bu kültürel muhafazakarlık bilgisiyle, bu siyasal tutum birleştiği zaman, işte bu büyük dünya markası ortaya çıktı." diye konuştu,

"CUMHURBAŞKANIMIZIN YAPMAK İSTEDİĞİ SONUÇLARA ULAŞMAK İSTEYENLER OLDU, BAŞARAMADILAR"

Bu büyük hizmetlerin, büyük eserlerin, bu büyük devrimlerin arkasında bir usul olduğunu dile getiren Çelik, "Cumhurbaşkanımızın yapmak istediği sonuçlara ulaşmak isteyenler oldu. Statükoyu, vesayeti yenme açısından, başka açılardan. Ama başaramadılar. Niye? Çünkü o usule, o kültürel bilgi koduna yaslanmadılar. Yaslanmadıkları için de o siyasi sonucu üretemediler." ifadelerini kullandı.

Devletin yazılımının kütüphane olduğunu vurgulayan Çelik, "Biz, AK Parti'liler, Cumhurbaşkanımızın bu büyük mücadelesini takip edenler, yıllar içerisinde kademe kademe elde ettiğimiz siyaset bilgisini, elde ettiğimiz hayat bilgisini bir siyaset yazılımına, bir toplumsal yazılıma çevirme konusunda her zaman hassasiyet sahibi olduk. Eğer bu olmazsa bu kadar sürekli olamazsınız. Çoğu yerde şunu görüyorum; yazılım yok ama duruma göre aplikasyon ekliyor. Halbuki yazılımı güncellemiyorsun ha bire aplikasyon ekliyorsun, o zaman da batarya ısınıyor, sistem çalışmıyor." yorumunu yaptı.

Avrupa Birliği Bakanı olduğu dönemde katıldığı Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'nda yaşadıklarını da paylaşan Çelik, "Kanada Savunma Bakanı dedi ki 'Siz demokrasi ya da hukuku seçmek zorunda kalsanız hangisini tercih ederdiniz.' Ben de dedim ki 'Bizim anlayışımıza göre demokrasi ve hukuk birbirinden ayrılmaz. Ama ikisinden birini seçseydim hukuku seçerdim. Çünkü benim çok sevdiğim Sokrates'i demokratik bir oylamayla öldürdüler.' Demek ki siyasi mekanizmanın bir yazılımı olacak." yorumunu yaptı.

"BİZİM AÇIMIZDAN SİYASİ BİLGİNİN ÇEKİRDEĞİ, SİVİL SİYASETİN ÜSTÜNLÜĞÜYDÜ"

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Bizim açımızdan siyasi bilginin çekirdeği, sivil siyasetin üstünlüğüydü." dedi.

Vesayet zamanlarında, sistematik bir biçimde Meclis'in, siyasetçilerin aşağılandığını hatırlatan Çelik, "Bu haberlere bile sinmiştir. Örneğin, Cumhurbaşkanımıza 'Muhtar bile olamaz' denmesi bir haber değildi, bir temenniydi. Yani haber bile öyle yapılıyordu." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik şunları kaydetti:

"Filistinli kendi vatanını savunduğu zaman 'saldırgan' oluyor. Ama İsrailli soykırım yaptığı zaman İsrail'in kendini savunma hakkından bahsediyor. İsrail'in kendini savunma hakkı bugün bir devletin masum insanları, sivil insanları kendi savunmasını koruması anlamına gelmiyor. Bugün bu savunma hakkı cümlesinin altına soykırım yapma hakkı yerleştirilmiştir. Bunu gördüğünüz andan itibaren aslında anlıyorsunuz ki oradaki soykırım yapma hakkını örtbas etmek için bunu koyuyor."

Tanımların yanlış yapılmasından dolayı yanlış sonuçlar çıkarıldığını belirten Çelik, "Gündelik hayatımızda insanlığımız açısından ve siyaset yapma biçimimiz açısından yönümüzü ve istikametimizi nasıl bulacağız? Eğer burada değerle bilgi arasında bir ilişki kurmuyorsak toplumsal hayatta da kültürel hayatta da siyasi hayatta da pusulamızı şaşırırız." yorumunu yaptı.

Bilgi ve kültürün, insan olmanın yol haritaları olduğunu ifade eden Çelik, "Bu çatı altında siyaset yapıyor oluşumuz, aynı zamanda kültürel bir direniştir, aynı zamanda bilginin hakkını, bilginin namusunu korumakla ilgili bir direniştir." dedi.

"SİYASETİN HAKİKATİNİ VE SİYASETİN NAMUSUNU AYAKTA TUTMAK İÇİN"

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Biz niye AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan diyoruz? Çünkü siyasetin hakikatini ve siyasetin namusunu ayakta tutmak için." ifadelerini kullandı.

"Esas olanın "bağlam" olduğuna dikkati çeken Çelik, "Onun için siyaset, akla ve kalbe bağlanacak. Akıl ve kalp de bu değerlere bağlanacaktır. Bunun ortasından teşekkül edecek bilgi, bilginin çekirdeği." diye konuştu.

Öte yandan Çelik, "Muhtemelen herhalde bu fizikteki karanlık madde CHP gibi bir şey oluyor herhalde." dedi.

Aydınlık tezken, karanlığın antitez olduğunu belirten Çelik, "Biz demokrasimizi karanlık maddelerin nasıl yuttuğunu gördük. Milletin imkan ve kabiliyetlerini, zenginliğini karanlık maddenin nasıl yuttuğunu gördük. Ama bütün bunlardan bir bilgi ürettik; bu demokrasinin, değişimin, siyasi direnişin bilgisi oldu." ifadelerini kullandı.