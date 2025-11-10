Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden hissedildi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 21.20'de 4.9 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Çevre illerden de hisedilen deprem yerin 9 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM
Büyüklük:4.9 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-11-10
Saat:21:20:51 TSİ
Enlem:39.23889 N
Boylam:28.145 E
Derinlik:9.64 km
İŞTE YAŞANAN SON DEPREMLER
2025-11-10 21:20:51 39.23889 28.145 9.64 MW 4.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 20:24:01 39.24083 28.11806 5.17 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 20:16:25 39.27083 28.17306 6.98 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 20:13:42 39.24389 28.15472 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 20:05:46 39.26833 28.16556 7.01 ML 2.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 20:04:51 39.24361 28.14667 5.83 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 19:58:24 39.15972 28.28361 6.95 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 19:51:27 39.2525 28.15583 6.97 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 19:48:04 39.23528 28.15139 7.01 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 19:32:41 39.23472 28.14167 7.0 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 19:20:04 39.15861 28.47583 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 19:16:17 39.23806 28.13444 6.24 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 19:15:12 39.24389 28.16472 6.97 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 19:09:31 39.25194 28.14222 8.7 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 19:02:34 39.25056 28.14806 7.02 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 18:59:01 39.23556 28.15639 6.99 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 18:54:58 39.25917 29.00306 6.99 ML 1.7 Simav (Kütahya)
2025-11-10 18:52:13 39.1975 28.2475 6.2 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 18:46:35 39.24972 28.14444 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 18:38:17 39.14111 28.22528 6.0 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 18:35:50 39.24944 28.12917 11.24 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 18:30:55 39.23222 28.14472 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
