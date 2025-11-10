10 Kasım 2025, Pazartesi
Haberler Gündem Haberleri Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden hissedildi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden hissedildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.11.2025 21:25 Güncelleme: 10.11.2025 21:37
ABONE OL
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 21.20'de 4.9 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Çevre illerden de hisedilen deprem yerin 9 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Balıkesir ve çevre illerden hissedilen bir deprem oldu. AFAD'dan yapılan açıklamada, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 21.20'de 4.9 büyüklüğünde deprem oldu.

(fotoğraf - x platformu - ekran görüntüsü)(fotoğraf - x platformu - ekran görüntüsü)

#DEPREM
Büyüklük:4.9 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-11-10
Saat:21:20:51 TSİ
Enlem:39.23889 N
Boylam:28.145 E
Derinlik:9.64 km

(fotoğraf - aa)(fotoğraf - aa)

İŞTE YAŞANAN SON DEPREMLER

2025-11-10 21:20:51 39.23889 28.145 9.64 MW 4.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 20:24:01 39.24083 28.11806 5.17 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 20:16:25 39.27083 28.17306 6.98 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 20:13:42 39.24389 28.15472 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 20:05:46 39.26833 28.16556 7.01 ML 2.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 20:04:51 39.24361 28.14667 5.83 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 19:58:24 39.15972 28.28361 6.95 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 19:51:27 39.2525 28.15583 6.97 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 19:48:04 39.23528 28.15139 7.01 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 19:32:41 39.23472 28.14167 7.0 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 19:20:04 39.15861 28.47583 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 19:16:17 39.23806 28.13444 6.24 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 19:15:12 39.24389 28.16472 6.97 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 19:09:31 39.25194 28.14222 8.7 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 19:02:34 39.25056 28.14806 7.02 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 18:59:01 39.23556 28.15639 6.99 ML 1.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 18:54:58 39.25917 29.00306 6.99 ML 1.7 Simav (Kütahya)
2025-11-10 18:52:13 39.1975 28.2475 6.2 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 18:46:35 39.24972 28.14444 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 18:38:17 39.14111 28.22528 6.0 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 18:35:50 39.24944 28.12917 11.24 ML 1.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-10 18:30:55 39.23222 28.14472 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden hissedildi Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden hissedildi Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden hissedildi
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör