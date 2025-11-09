Selahattin Demirtaş tahliye olacak mı? Bakan Tunç’tan açıklama geldi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç (DHA)

'SUÇ ÖRGÜTLERİ ARTIK İNTERNET ÜZERİNDEN ÖRGÜTLENİYOR'

Suç örgütlerinin artık internet üzerinden örgütlendiğini vurgulayan Bakan Tunç, İzmir'de 3 polisin şehit olduğu olayı hatırlatarak, "16 yaşındaki bir çocuk bunu yapan. Bu çocuk kendi içine kapalı, ailesinin haberi olmadan bilgisayar başında resmen bir eğitim almış. Eğitim verenleri de tanımıyor. Tamamen dijital ortamda, internet ortamında görüştüğü, suratını görmediği, yazışmalardan etkilenip kendisini adeta bir örgüt mensubu gibi görüyor. En son yaptığı paylaşımda, 'Gideceğim, katliam yapacağım' diye mesaj atıyor. Babasının silahını alıyor ve polislerimizi şehit etti. Burada hem bu tür suçlar hem uyuşturucu ticareti, sanal bahis, yasa dışı bütün faaliyetler, dolandırıcılık, kripto para internet ortamında yapılan eylemler. Gerçek hayatta bunları kovalamak daha kolay ama dijital ortamda bunların izini sürmek kolay değil" dedi.

SİBER SUÇLARA KARŞI BM SÖZLEŞMESİ

Bakan Tunç, bu durumun bütün ülkelerin problemi olduğunu belirterek, "2 hafta önce Vietnam'daydık, Siber Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ni imzaladık. Bu suçlar sadece ülke sınırında değil, ülke sınırını aşıyor. Dolayısıyla, ülkelerin tek başına mücadele etmesi mümkün değil. O zaman oturup bir sözleşme yapalım, bu konuda yasalarımızı düzenleyelim, birlikte mücadele edelim düşüncesi hasıl oldu ve biz 80 ülkenin bakanı Vietnam'da bir araya geldik. İlk imzalayan ülkelerden biriyiz. Bizim 11. Yargı Paketinde bilişim suçlarıyla ilgili düzenlemelerimiz var. Bilişim yoluyla işlenen suçların önlenmesi, internet yoluyla işlenen suçların önlenmesine dair bir kanunumuz var ama o kişilik hakları, sosyal medyadaki erişimin engellenmesi gibi konuları düzenliyor. Sanal ortamda suç tespit edebilmek için, nasıl sokakta gece bekçiler var, polis devriye geziyor, siber polislerin de sanal ortamda gezmesi lazım. Nasıl açık alanda güvenliğe önem veriyorsak, siber alemde de güvenliğe önem vermemiz lazım" dedi.

Yeni nesil suç şebekelerine dair konuşan Tunç, "TCK 220'de yer alan düzenlememiz var. Milletvekillerimiz şu anda bunu teklife daha dönüştürmedi. 11. Yargı Paketinde olacak. Çocukları suça sürükleyen, suçta çocukları araç olarak kullananlarla ilgili cezaların artırılması söz konusu. Teklifle örgüt kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak suçlarının hapis cezalarının alt ve üst sınırları artırılmaktadır. Örgüt kurma ve yönetme suçunun cezası 4 yıldan 8 yıla kadar hapis iken 5 yıldan 10 yıla, örgüt üyeliği suçunun cezasının üst sınırı 4 yıl hapis iken 5 yıla çıkarılacak. Buna göre silahlı bir örgütü yöneten kişiye 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilirken, teklife göre 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası verilebilecek" diye konuştu.

"ÇOCUKLARI SUÇTA KULLANANIN CEZASI ARTIRILACAK"

11. Yargı Paketi'nde çocuklarla ilgili maddelerin yer aldığını belirten Bakan Tunç, "Örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarda çocukların araç olarak kullanılması halinde, örgüt yöneticilerine verilecek cezanın yarısından bir katına kadar artırılacak. Örgüt faaliyeti çerçevesinde çocuğa bir yeri silahla taratan, birini tehdit ettiren örgüt yöneticisine yöneticilik suçundan dolayı verilecek ceza yarısından bir katına artırılabilecek. Çocuğu araç olarak kullanan kişilere 7 yıl 6 ay olacak alt sınırdaki hapis cezası 1/2 oranında artırılırsa 11 yıl 3 ay, 15 yıl olacak üst sınırdaki hapis cezası bir kat artırılırsa 30 yıl olabilecektir. Mevcutta çocuğu araç olarak kullanma diye bir suç yoktu" dedi.